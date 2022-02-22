https://arabic.sputniknews.com/20220222/الأسطول-الخامس-الأمريكي-يكشف-عن-درونز-متطورة-مهمتها-تأمين-مياه-الخليج-1058978715.html
الأسطول الخامس الأمريكي يكشف عن "درونز" متطورة مهمتها تأمين مياه الخليج
الأسطول الخامس الأمريكي يكشف عن "درونز" متطورة مهمتها تأمين مياه الخليج
أعلن الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي،عن إطلاق أسطول جديد مشترك من المركبات البحرية المسيرة مع الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، للقيام بدوريات في مساحات... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T07:16+0000
2022-02-22T07:16+0000
2022-02-22T07:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي، الأدميرال براد كوبر، في لقاء مع شبكة CNN الأمريكية، إن "الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لإضافة قدرات مراقبة إضافية في منطقة الخليج باستخدام أنظمة تكنولوجيا غير مأهولة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي".وأضاف أن "هذه التكنولوجيا ستكون إضافة مكملة للعمليات الجارية في المنطقة وستستخدم لمواجهة أي تهديدات من جهات فاعلة سيئة".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، زار مؤخرا مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، التابع لسلاح البحرية الأمريكية، في البحرين.ونشر غانتس تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إنهاءه زيارة مهمة لمقر الأسطول الخامس الأمريكي، واللقاء مع قائد البحرية الأمريكي، الأدميرال براد كوبر.وأكد أنه بفضل توقيع اتفاق التطبيع مع البحرين والإمارات،، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد تعززت العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة لانتقال إسرائيل إلى "سانتكوم" أي تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، واستعداد بلاده للمساعدة والانضمام إلى عمليات التعاون العملياتي لضمان الاستقرار، ومواجهة التحديات المختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/إسرائيل-تشارك-في-مناورات-بحرية-بالبحر-الأحمر-ومياه-الخليج-فيديو-وصور-1058769354.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الأسطول الخامس الأمريكي يكشف عن "درونز" متطورة مهمتها تأمين مياه الخليج
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أعلن الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي،عن إطلاق أسطول جديد مشترك من المركبات البحرية المسيرة مع الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، للقيام بدوريات في مساحات واسعة من المياه المضطربة في المنطقة.
وقال قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي، الأدميرال براد كوبر، في لقاء مع شبكة CNN الأمريكية
، إن "الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لإضافة قدرات مراقبة إضافية في منطقة الخليج باستخدام أنظمة تكنولوجيا غير مأهولة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن "هذه التكنولوجيا ستكون إضافة مكملة للعمليات الجارية في المنطقة وستستخدم لمواجهة أي تهديدات من جهات فاعلة سيئة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، زار مؤخرا مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي
، التابع لسلاح البحرية الأمريكية، في البحرين.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إنهاءه زيارة مهمة لمقر الأسطول الخامس الأمريكي، واللقاء مع قائد البحرية الأمريكي، الأدميرال براد كوبر.
وأكد أنه بفضل توقيع اتفاق التطبيع مع البحرين والإمارات،، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد تعززت العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة لانتقال إسرائيل إلى "سانتكوم" أي تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، واستعداد بلاده للمساعدة والانضمام إلى عمليات التعاون العملياتي لضمان الاستقرار، ومواجهة التحديات المختلفة.