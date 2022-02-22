https://arabic.sputniknews.com/20220222/الأمن-اللبناني-أحبطنا-تهريب-700-ألف-حبة-كبتاغون-إلى-السعودية-1058986925.html
الأمن اللبناني: أحبطنا تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية
الأمن اللبناني: أحبطنا تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية
كشفت السلطات اللبنانية عن إحباطها عملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت نحو 700 ألف حبة من عقار الكبتاغون. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:02+0000
2022-02-22T10:02+0000
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وحسب بيان نشرته المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني عبر موقعها الرسمي وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها أحبطت عملية تهريب إلى السعودية كان مخطط القيام بها عبر النقل البري.وقال البيان: "في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدّرات وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون، بواسطة النّقل البرّي، الى السعودية".وأشارت إلى أنه "وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه ضبط نحو 700 ألف حبّة كبتاغون، داخل أكياس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, حشيش, السعودية
الأمن اللبناني: أحبطنا تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية
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كشفت السلطات اللبنانية عن إحباطها عملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت نحو 700 ألف حبة من عقار الكبتاغون.
وحسب بيان نشرته المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني عبر موقعها
الرسمي وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها أحبطت عملية تهريب إلى السعودية كان مخطط القيام بها عبر النقل البري.
وقال البيان: "في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدّرات وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب
كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون، بواسطة النّقل البرّي، الى السعودية".
وأوضحت أنها
قامت على الفور بمباشرة "إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف هويات أفراد الشّبكة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الى تحديد هويّة المتورطين".
وأشارت إلى أنه "وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة
من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه ضبط نحو 700 ألف حبّة كبتاغون، داخل أكياس".