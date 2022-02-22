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الأهلي يستعيد صدارة الدوري المصري برباعية نظيفة في شباك المقاصة.. فيديو
الأهلي يستعيد صدارة الدوري المصري برباعية نظيفة في شباك المقاصة.. فيديو
تغلب النادي الأهلي المصري على نظيره المقاصة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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تقدم الأهلي في الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعته بالمقاصة على استاد الأهلي بمدينة السلام، بقدم اللاعب المحترف بين صفوفه، لويس ميكيسوني، هدفين، وهدف لحسين الشحات، فيما أحرز اللاعب الشاب طارق زياد الهدف الرابع قبيل نهاية الشوط الثاني والمباراة بدقيقتين.سيطر الأهلي على مجريات المباراة، تماما، باستثناء بعض الكرات المرتدة لفريق المقاصة، ونجح في استعادة صدارة الدوري، من منافسه التقليدي، بيراميدز، بعدما عاد الأهلي إلى الدوري المصري بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.وبهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة رقم 22، ليعتلي بها صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 8 في المركز الـ16.
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مصر, مجتمع, ماتش الأهلي اليوم

الأهلي يستعيد صدارة الدوري المصري برباعية نظيفة في شباك المقاصة.. فيديو

20:33 GMT 22.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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تغلب النادي الأهلي المصري على نظيره المقاصة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء.
تقدم الأهلي في الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعته بالمقاصة على استاد الأهلي بمدينة السلام، بقدم اللاعب المحترف بين صفوفه، لويس ميكيسوني، هدفين، وهدف لحسين الشحات، فيما أحرز اللاعب الشاب طارق زياد الهدف الرابع قبيل نهاية الشوط الثاني والمباراة بدقيقتين.
سيطر الأهلي على مجريات المباراة، تماما، باستثناء بعض الكرات المرتدة لفريق المقاصة، ونجح في استعادة صدارة الدوري، من منافسه التقليدي، بيراميدز، بعدما عاد الأهلي إلى الدوري المصري بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.
وبهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة رقم 22، ليعتلي بها صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 8 في المركز الـ16.
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