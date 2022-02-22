https://arabic.sputniknews.com/20220222/الإعلان-عن-دخول-أول-سيارة-كهربائية-بالكامل-للسوق-العراقي-1059016186.html
الإعلان عن دخول أول سيارة كهربائية بالكامل للسوق العراقي
الإعلان عن دخول أول سيارة كهربائية بالكامل للسوق العراقي
أكد وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على إدخال السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة للسوق العراقي. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال إعلان شركة سردار للسيارات افتتاح فرع "جاكوار لاندروفر" وإطلاق أول سيارة كهربائية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير العراقي جاسم الفلاحي، إن وزارته تدعم بشكل جدي للطاقات المتجددة وإدخال السيارات الصديقة للبيئة.وأوضح أن شركة "سردار" كان لها السبق في إدخال سيارات هجينة، ثم سيارة كهربائية بالكامل.وأشار الوزير إلى أن وزارة البيئة تدعم شركة "تويوتا" منذ سنوات لتوفير سيارات صديقة للبيئة في السوق العراقي.وأضاف، "نتطلع أن يكون هناك سوق ومناشئ واعدة لمفهوم الطاقات المتجددة والمركبات الصديقة للبيئة".من جانبه، قال رئيس مجموعة سردار للوكالات التجارية، سردار باباني، إن شركته تعلن اليوم عن دخول أول سيارة في البلاد تعمل بالكهرباء بشكل كامل، معتبرا أن ذلك يعزز البيئة النظيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-عراقي-يكشف-عن-قرار-تتخذه-بلاده-للمرة-الأولى-1058984386.html
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أخبار العراق اليوم
الإعلان عن دخول أول سيارة كهربائية بالكامل للسوق العراقي
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أكد وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على إدخال السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة للسوق العراقي.
جاء ذلك خلال إعلان شركة سردار للسيارات افتتاح فرع "جاكوار لاندروفر" وإطلاق أول سيارة كهربائية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وقال الوزير العراقي جاسم الفلاحي، إن وزارته تدعم بشكل جدي للطاقات المتجددة وإدخال السيارات الصديقة للبيئة.
وأوضح أن شركة "سردار" كان لها السبق في إدخال سيارات هجينة، ثم سيارة كهربائية بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن وزارة البيئة تدعم شركة "تويوتا" منذ سنوات لتوفير سيارات صديقة للبيئة في السوق العراقي.
وأضاف، "نتطلع أن يكون هناك سوق ومناشئ واعدة لمفهوم الطاقات المتجددة والمركبات الصديقة للبيئة".
من جانبه، قال رئيس مجموعة سردار للوكالات التجارية، سردار باباني، إن شركته تعلن اليوم عن دخول أول سيارة في البلاد تعمل بالكهرباء بشكل كامل، معتبرا أن ذلك يعزز البيئة النظيفة.