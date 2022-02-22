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https://arabic.sputniknews.com/20220222/الإعلان-عن-دخول-أول-سيارة-كهربائية-بالكامل-للسوق-العراقي-1059016186.html
الإعلان عن دخول أول سيارة كهربائية بالكامل للسوق العراقي
الإعلان عن دخول أول سيارة كهربائية بالكامل للسوق العراقي
أكد وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على إدخال السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة للسوق العراقي. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T18:08+0000
2022-02-22T18:08+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال إعلان شركة سردار للسيارات افتتاح فرع "جاكوار لاندروفر" وإطلاق أول سيارة كهربائية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير العراقي جاسم الفلاحي، إن وزارته تدعم بشكل جدي للطاقات المتجددة وإدخال السيارات الصديقة للبيئة.وأوضح أن شركة "سردار" كان لها السبق في إدخال سيارات هجينة، ثم سيارة كهربائية بالكامل.وأشار الوزير إلى أن وزارة البيئة تدعم شركة "تويوتا" منذ سنوات لتوفير سيارات صديقة للبيئة في السوق العراقي.وأضاف، "نتطلع أن يكون هناك سوق ومناشئ واعدة لمفهوم الطاقات المتجددة والمركبات الصديقة للبيئة".من جانبه، قال رئيس مجموعة سردار للوكالات التجارية، سردار باباني، إن شركته تعلن اليوم عن دخول أول سيارة في البلاد تعمل بالكهرباء بشكل كامل، معتبرا أن ذلك يعزز البيئة النظيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-عراقي-يكشف-عن-قرار-تتخذه-بلاده-للمرة-الأولى-1058984386.html
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أخبار العراق اليوم

الإعلان عن دخول أول سيارة كهربائية بالكامل للسوق العراقي

18:08 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورسيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
سيارات أوروس (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي نامي الحكومي، في إطار مشروع Открой#Моспром في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على إدخال السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة للسوق العراقي.
جاء ذلك خلال إعلان شركة سردار للسيارات افتتاح فرع "جاكوار لاندروفر" وإطلاق أول سيارة كهربائية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
وزير عراقي يكشف عن قرار تتخذه بلاده للمرة الأولى
09:28 GMT
وقال الوزير العراقي جاسم الفلاحي، إن وزارته تدعم بشكل جدي للطاقات المتجددة وإدخال السيارات الصديقة للبيئة.
وأوضح أن شركة "سردار" كان لها السبق في إدخال سيارات هجينة، ثم سيارة كهربائية بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن وزارة البيئة تدعم شركة "تويوتا" منذ سنوات لتوفير سيارات صديقة للبيئة في السوق العراقي.
وأضاف، "نتطلع أن يكون هناك سوق ومناشئ واعدة لمفهوم الطاقات المتجددة والمركبات الصديقة للبيئة".
من جانبه، قال رئيس مجموعة سردار للوكالات التجارية، سردار باباني، إن شركته تعلن اليوم عن دخول أول سيارة في البلاد تعمل بالكهرباء بشكل كامل، معتبرا أن ذلك يعزز البيئة النظيفة.
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