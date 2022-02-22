https://arabic.sputniknews.com/20220222/الإمارات-تصدر-بيانا-بشأن-العمل-الإرهابي-الذي-استهدف-السعودية-وتدعو-لـرد-رادع-1058978095.html
الإمارات تصدر بيانا بشأن "العمل الإرهابي" الذي استهدف السعودية وتدعو لـ"رد رادع"
الإمارات تصدر بيانا بشأن "العمل الإرهابي" الذي استهدف السعودية وتدعو لـ"رد رادع"
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا بشأن استهداف مطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيّرة، اعترضتها قوات التحالف العربي. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T06:59+0000
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وأعربت الإمارات، في بيانها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة جماعة الحوثي استهداف مطار الملك عبدالله، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لها"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.واعتبرت أن "محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعى من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التى يتخذها التحالف العربي، بقيادة السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة".وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأعلن التحالف العربي، أمس الاثنين، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.وكشف التحالف، عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-مسيرة-أطلقت-باتجاه-مطار-الملك-عبد-الله-في-جازان-1058964933.html
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سبوتنيك عربي
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار اليمن الأن
الإمارات تصدر بيانا بشأن "العمل الإرهابي" الذي استهدف السعودية وتدعو لـ"رد رادع"
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أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا بشأن استهداف مطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيّرة، اعترضتها قوات التحالف العربي.
وأعربت الإمارات، في بيانها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة جماعة الحوثي استهداف مطار الملك عبدالله، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لها"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام
.
واعتبرت أن "محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعى من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التى يتخذها التحالف العربي، بقيادة السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة".
وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعلن التحالف العربي، أمس الاثنين، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها
باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وكشف التحالف، عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.