https://arabic.sputniknews.com/20220222/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-الدول-إلى-عدم-الاعتراف-باستقلال-دونيتسك-ولوغانسك-1058998053.html
الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك
الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:28+0000
2022-02-22T13:28+0000
2022-02-22T13:39+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "ندعو الدول إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".وشدد البيان على أن الاتحاد "يحذر روسيا من استخدام الاتفاقيات الموقعة الجديدة مع الجمهوريات المزعومة كذريعة لمزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا، ويظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لبناء عقوبات سياسية واقتصادية أوسع".وأشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لأوكرانيا.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بروكسل-لن-تكون-العقوبات-جراء-الاعتراف-بلوغانسك-ودونيتسك-مشابهة-للعقوبات-جراء-ضم-القرم--1058992899.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/قطر-منتجو-الغاز-لا-يوافقون-على-عقوبات-ضد-عضو-بمنتدى-مصدري-الغاز--1058987506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك
13:28 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 13:39 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "ندعو الدول إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".
وشدد البيان على أن الاتحاد "يحذر روسيا من استخدام الاتفاقيات الموقعة الجديدة مع الجمهوريات المزعومة كذريعة لمزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا، ويظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لبناء عقوبات سياسية واقتصادية أوسع".
وأشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لأوكرانيا.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.