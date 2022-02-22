https://arabic.sputniknews.com/20220222/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-الدول-إلى-عدم-الاعتراف-باستقلال-دونيتسك-ولوغانسك-1058998053.html

الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T13:28+0000

2022-02-22T13:28+0000

2022-02-22T13:39+0000

روسيا

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "ندعو الدول إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".وشدد البيان على أن الاتحاد "يحذر روسيا من استخدام الاتفاقيات الموقعة الجديدة مع الجمهوريات المزعومة كذريعة لمزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا، ويظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لبناء عقوبات سياسية واقتصادية أوسع".وأشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لأوكرانيا.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.

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