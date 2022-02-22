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https://arabic.sputniknews.com/20220222/البيت-الأبيض-واشنطن-تعتبر-إجراءات-روسيا-الأخيرة-ضد-أوكرانيا-بداية-غزو-1059001696.html
البيت الأبيض: واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا "بداية غزو"
البيت الأبيض: واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا "بداية غزو"
أعلن نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر، أن واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا "بداية غزو". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:26+0000
2022-02-22T14:50+0000
تغطية أحداث دونباس
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وقال فاينر خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "الإدارة الأمريكية تعتبر التحركات الروسية الأخيرة تجاه أوكرانيا "بداية لغزو روسي".وأضاف فين قائلا:"نعتقد أن هذه الخطوات الروسية هي بداية غزو، غزو روسي جديد لأوكرانيا. وقد شهدتم بالفعل بداية ردنا والذي كما قلنا سيكون سريعًا ودقيقا".وتأتي هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعوته مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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البيت الأبيض: واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا "بداية غزو"

14:26 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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أعلن نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر، أن واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا "بداية غزو".
وقال فاينر خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "الإدارة الأمريكية تعتبر التحركات الروسية الأخيرة تجاه أوكرانيا "بداية لغزو روسي".
وأضاف فين قائلا:"نعتقد أن هذه الخطوات الروسية هي بداية غزو، غزو روسي جديد لأوكرانيا. وقد شهدتم بالفعل بداية ردنا والذي كما قلنا سيكون سريعًا ودقيقا".
وتأتي هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعوته مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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