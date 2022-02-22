https://arabic.sputniknews.com/20220222/الجانب-المخيف-من-توم-كروز-رفض-مصافحة-نادلة-بحجة-أنه-لا-يزال-يتقمص-إحدى-شخصياته-1059007500.html

الجانب المخيف من توم كروز... رفض مصافحة نادلة بحجة أنه "لا يزال يتقمص إحدى شخصياته"

الجانب المخيف من توم كروز... رفض مصافحة نادلة بحجة أنه "لا يزال يتقمص إحدى شخصياته"

كشفت أول مديرة أعمال للنجم الأمريكي، توم كروز، عن جوانب مخيفة من شخصيته، ومغايرة لصورة ‏‏"الشاب الوسيم" معشوق المراهقات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.‏ 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T15:51+0000

2022-02-22T15:51+0000

2022-02-22T15:51+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059007431_0:123:1667:1061_1920x0_80_0_0_f270fbed815e77bc636e081fc5ce9c59.jpg

وقالت إيلين برلين في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها تعاقدت مع توم كروز لكي تدير أعماله بعد وقت قصير من عيد ميلاده الـ18، لكن علاقتهما المهنية انتهت عندما انتقل من لوس أنجلوس إلى نيويورك بعد نجاح فيلمه الشهير "Top Gun" في منتصف الثمانينيات.ومن الوقائع التي لا تنساها برلين أبدا لكروز عندما رفض مصافحة نادلة في مطعم، وقتما كان يصور فيلمه "Taps" في عام 1981،وذلك بحجة أنه مازال يتقمص الشخصية الدرامية التي يجسدها في أحداث العمل.وتتذكر برلين: "سألت النادلة توم كروز "ألست أحد الممثلين؟"، ليظهر الانزعاج على ملامح كروز بعد أن تعرفت عليه، ثم لا يوجه حديثه لها ويقول لي "من فضلك أخبريها ألا تسألني أي أسئلة، فأنا مازلت في الشخصية".وتابعت: "ما لم أره في تومي – تناديه بهذا اللقب – أبدا هو أنه سعيد، وكنت أتمنى أن يكون لديه أشياء أخرى في حياته، لكنني لا أعتقد أنه يحب الناس، لكنه يحب ما يفعل".وأفصحت أن كروز يعاني من "مزاج رهيب"، وهو ما ظهر في الحادثة الشهيرة التي وقعت قبل عامين، عندما نشرت صحيفة "ذا صن" الأمريكية تسجيلا مسربا له يوضح صراخه على طاقم أحدث أفلامها "المهمة المستحيلة 7"، بسبب خرقهم قواعد السلامة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.ويسعى توم كروز للحفاظ على مسيرته المهنية كنجم أفلام حركة بينما يقترب من إتمامه الـ60 عاما في شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك بتقديمه جزء جديد من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"، كما أنه ينتظر طرح الجزء الثاني من "Top Gun"، الذي لعب دورا كبيرا في شهرته العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20201217/بسبب-عصبيته-وصراخه-المستمر-5-موظفين-يقدمون-استقالاتهم-من-أحدث-أفلام-توم-كروز-1047544141.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات