https://arabic.sputniknews.com/20220222/الجزائر-تستضيف-اجتماعات-جديدة-للفصائل-الفلسطينية-ما-موقف-الفصائل-وإمكانية-التوصل-لمصالحة-وطنية-1059021892.html

الجزائر تستضيف اجتماعات جديدة للفصائل الفلسطينية.. ما موقف الفصائل وإمكانية التوصل لمصالحة وطنية؟

الجزائر تستضيف اجتماعات جديدة للفصائل الفلسطينية.. ما موقف الفصائل وإمكانية التوصل لمصالحة وطنية؟

في ظل زيادة وتيرة التصعيد بين "فتح" و"حماس"، وانسداد أفق التوصل لصالحة بعد قرارات منظمة التحرير الأخيرة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، إن عددا من... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T20:21+0000

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2022-02-22T20:21+0000

العالم العربي

الجزائر

أخبار فلسطين اليوم

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وبحسب إشتية، الاجتماعات تأتي بدعوة من وزارة الخارجية وتوجيه من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واستبعد مراقبون نجاح مفاوضات الجزائر في إنجاز مصالحة فلسطينية ووحدة وطنية في وقت قريب، مؤكدين أنها ستعتمد على مدى التمثيل السياسي للفصائل في غزة.مبادرة جزائريةوقال إشتية: "نحيي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر هذه الجهود عن طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".وأكد أن "الجزائر هي السد المنيع في الدفاع عن فلسطين ودعمها سياسيا ونضاليا وماديا، نقدر لهذا الدعم، كما ونقدر عاليا وقوفها في مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي".وكانت الحكومة الجزائرية قد أجرت حوارات مع فصائل فلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي، كل على حدة، في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام. وتعمل الجزائر على التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة في اجتماع فصائلي عام بعد اجتماع الجامعة العربية المرتقب.ارتباطات إقليميةقال القيادي في حركة فتح، والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، إن "حركة فتح ترحب بكل الجهود العربية الرامية لإنهاء الانقلاب الذي كرسته حركة حماس في قطاع غزة".وشدد الأيوبي على أن حماس لا يمكنها الانخراط في مصالحة ووحدة وطنية فلسطينية حقيقية وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، إلا في حال تمكنت من التخلي عن ارتباطاتها الإقليمية.ويرى القيادي في حركة فتح، أن فتح قدمت تنازلات كثيرة من أجل إنهاء الوضع في غزة، ولم الشمل الفلسطيني، لكن في كل مرة كانت حماس تتملص وتتهرب من أي اتفاق مبرم بهذا الشأن.مراوغة سياسيةمن جانبه قال مصباح أبوكرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية لا تعلم إن كان الدكتور محمد إشتية كان قد أعلن عن عودة الفصائل الفلسطينية للجزائر لاستكمال حوارات ملف المصالحة؛ من خلال موقعه كعضو للجنة المركزية في حركة فتح أم من خلال موقعه كرئيس للحكومة الفلسطينية؛ فحسابات الأمر تختلف كثيرا من موقع لآخر.ويرى أبوكرش، أنه لم تكن هناك أي مؤشرات إيجابية لنجاح اللقاء الأول في الجزائر والأجواء الفلسطينية الداخلية بعد الاجتماع المركزي أصبحت أكثر سوءا، ولذلك علينا ألا نتوقع أي تغيير في الوضع القائم.ويعتقد المحلل الفلسطيني أن كل ما يسعى له الفريق السياسي في رام الله الآن من خلال هذه اللقاءات، هو إضفاء صفة الشرعية على نتائج الاجتماع المركزي، هو ما يدفع للتساؤل بشأن مدى استجابة الفصائل للقاء الجزائر القادم ومستوى التمثيل.وزادت حدة الخلافات بين فتح والفصائل الفلسطينية بعد اجتماع المجلس المركزي الذي عقد بداية الشهر الجاري، في ظل رفضهم الاعتراف به وبالقرارات التي صدرت عنه.وقالت حركة حماس، وقتها إن عقد المجلس المركزي الفلسطيني وسط مقاطعة من الفصائل يعمق الانقسام، مؤكدة عدم اعترافها بما صدر عنه من تعيينات.وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أول اجتماع لها بعد انتخاب الأعضاء الجدد، الخميس الماضي، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

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العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم