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https://arabic.sputniknews.com/20220222/الحكومة-الإيرانية-نتخذ-إجراءات-لإجهاض-الحظر-المفروض-على-البلاد-1058992069.html
الحكومة الإيرانية: نتخذ إجراءات لإجهاض الحظر المفروض على البلاد
الحكومة الإيرانية: نتخذ إجراءات لإجهاض الحظر المفروض على البلاد
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات أبدا، لكن الحكومة ستتخذ إجراءات لإجهاض الحظر المفروض عليها. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:32+0000
2022-02-22T11:32+0000
إيران
أخبار إيران
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وأشار بهادري جهرمي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى كسر الرقم القياسي في حجم بيع النفط من قبل البلاد خلال الأعوام الأخيرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأوضح: "لقد حققنا مؤخرا رقما قياسيا في بيع النفط خلال الأعوام الأخيرة حسب إقرار وسائل الإعلام الأجنبية واستلمت البلاد عوائدها كذلك، في حين أننا لن نترك طاولة المفاوضات أبدا إلا أن الحكومة ستتخذ بعض الإجراءات لإجهاض الحظر".وتابع:الدبلوماسية الإقليمية تعد من أولويات الحكومة حيث شهدنا زيارات إقليمية لرئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية".
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إيران, أخبار إيران

الحكومة الإيرانية: نتخذ إجراءات لإجهاض الحظر المفروض على البلاد

11:32 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات أبدا، لكن الحكومة ستتخذ إجراءات لإجهاض الحظر المفروض عليها.
وأشار بهادري جهرمي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى كسر الرقم القياسي في حجم بيع النفط من قبل البلاد خلال الأعوام الأخيرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأوضح: "لقد حققنا مؤخرا رقما قياسيا في بيع النفط خلال الأعوام الأخيرة حسب إقرار وسائل الإعلام الأجنبية واستلمت البلاد عوائدها كذلك، في حين أننا لن نترك طاولة المفاوضات أبدا إلا أن الحكومة ستتخذ بعض الإجراءات لإجهاض الحظر".
وتابع:الدبلوماسية الإقليمية تعد من أولويات الحكومة حيث شهدنا زيارات إقليمية لرئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية".
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