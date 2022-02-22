https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-البيلاروسية-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-مسؤولان-عن-تصعيد-الوضع-في-المنطقة--1058997499.html
الخارجية البيلاروسية: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولان عن تصعيد الوضع في المنطقة
الخارجية البيلاروسية: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولان عن تصعيد الوضع في المنطقة
قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولان عن تصعيد الوضع في المنطقة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:26+0000
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روسيا
العالم
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وأكدت الوزارة في بيانها على أنه من الضروري وقف ضخ الجنود والأسلحة إلى أوكرانيا ودول البلطيق.وأشارت الوزارة إلى أنها تحترم قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نحن نحترم ونتفهم قرار الجانب الروسي بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وأشارت الوزارة إلى أن بيلاروسيا صرحت مرارًا وتكرارًا بشأن خطورة سلوك قادة وسياسيين عدد من الدول الغربية، الذين وبدلاً من مراعاة مصالح الشركاء الآخرين، استخدموا "إجراءات تقييدية أحادية الجانب، ونفوذًا هجينًا وخطابًا عدوانيًا".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تريد-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-كييف---1058990410.html
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روسيا, العالم
الخارجية البيلاروسية: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولان عن تصعيد الوضع في المنطقة
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قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولان عن تصعيد الوضع في المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيانها على أنه من الضروري وقف ضخ الجنود والأسلحة إلى أوكرانيا ودول البلطيق.
وأشارت الوزارة إلى أنها تحترم قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نحن نحترم ونتفهم قرار الجانب الروسي بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وأشارت الوزارة إلى أن بيلاروسيا صرحت مرارًا وتكرارًا بشأن خطورة سلوك قادة وسياسيين عدد من الدول الغربية، الذين وبدلاً من مراعاة مصالح الشركاء الآخرين، استخدموا "إجراءات تقييدية أحادية الجانب، ونفوذًا هجينًا وخطابًا عدوانيًا".
"كانت النتيجة المباشرة هي النمو السريع للتوتر في منطقة أوروبا الشرقية، فضلاً عن تدهور نظام الأمن الدولي الذي تم إنشاؤه على مدى عقود، وتشويه سمعة مصادر مهمة للسلم والأمن مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقلل من قيمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك رفض التزاماتها المباشرة عليها".
بيان الخارجية البيلاروسية
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.