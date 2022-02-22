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https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الروسية-التيار-الشمالي-2-جاهز-والغرب-يحاول-فقط-إيقاف-روسيا-1059002522.html
الخارجية الروسية: "التيار الشمالي 2" جاهز والغرب يحاول فقط تسييس قطاع الطاقة
الخارجية الروسية: "التيار الشمالي 2" جاهز والغرب يحاول فقط تسييس قطاع الطاقة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع "التيار الشمالي 2" جاهز، ولكن الغرب يحاول فقط إيقاف روسيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:40+0000
2022-02-22T14:57+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مشروع "التيار الشمالي 2" جاهز، ولكن الولايات المتحدة تحاول ربط السياسة بالاقتصاد بشكل مباشر.وأشارت زاخاروفا إلى أن "تفاعلنا في مجال الطاقة مع أوروبا يزعج الولايات المتحدة. إنهم لا يهتمون بموضوع البيئة. إنهم فقط يريدون ربط السياسة بقطاع الطاقة بشكل مباشر".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
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روسيا

الخارجية الروسية: "التيار الشمالي 2" جاهز والغرب يحاول فقط تسييس قطاع الطاقة

14:40 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 22.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع "التيار الشمالي 2" جاهز، ولكن الغرب يحاول فقط إيقاف روسيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مشروع "التيار الشمالي 2" جاهز، ولكن الولايات المتحدة تحاول ربط السياسة بالاقتصاد بشكل مباشر.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "تفاعلنا في مجال الطاقة مع أوروبا يزعج الولايات المتحدة. إنهم لا يهتمون بموضوع البيئة. إنهم فقط يريدون ربط السياسة بقطاع الطاقة بشكل مباشر".
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
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