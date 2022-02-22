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الخارجية الروسية تعلق على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الروسية-تعلق-على-احتمال-عقد-اجتماع-بين-لافروف-وبلكنين-بعد-الاعتراف-بلوغانسك-ودونيتسك-1058976997.html
الخارجية الروسية تعلق على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك
الخارجية الروسية تعلق على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك
علقت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك، مشيرة إلى أنها مستعدة للمفاوضات. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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الخارجية الروسية تعلق على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك

06:05 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 22.02.2022)
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علقت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك، مشيرة إلى أنها مستعدة للمفاوضات.
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