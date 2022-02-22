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https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الروسية-تعلن-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-مع-لوغانسك-ودونيتسك-1059018292.html
روسيا تبدأ العلاقات الدبلوماسية مع لوغانسك ودونيتسك
روسيا تبدأ العلاقات الدبلوماسية مع لوغانسك ودونيتسك
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء العلاقات الدبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T18:54+0000
2022-02-22T19:15+0000
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روسيا
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وقالت الخارجية الروسية، إنه في "22 فبراير/ شباط، أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".أشارت الخارجية الروسية إلى، أن "روسيا تهدف إلى التنمية الشاملة للتعاون مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال المؤسسات الدبلوماسية".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.أكد بوتين، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس، أن موسكو ستفي بالتزاماتها إذا لزم الأمر.وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".وتابع بوتين موضحا، أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-حول-استخدام-الجيش-الروسي-في-دونباس-إذا-لزم-الأمر-سنفي-بالتزاماتنا--1059010572.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مجلس-الاتحاد-الروسي-يتلقى-طلبا-من-بوتين-بشأن-استخدام-الجيش-خارج-البلاد-1059007464.html
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روسيا

روسيا تبدأ العلاقات الدبلوماسية مع لوغانسك ودونيتسك

18:54 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 19:15 GMT 22.02.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء العلاقات الدبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقالت الخارجية الروسية، إنه في "22 فبراير/ شباط، أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".
أشارت الخارجية الروسية إلى، أن "روسيا تهدف إلى التنمية الشاملة للتعاون مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال المؤسسات الدبلوماسية".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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بوتين حول استخدام الجيش الروسي في دونباس: إذا لزم الأمر سنفي بالتزاماتنا
16:35 GMT
أكد بوتين، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس، أن موسكو ستفي بالتزاماتها إذا لزم الأمر.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
مجلس الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش خارج البلاد بناء على طلب بوتين
15:49 GMT

وأشار الرئيس الروسي إلى أن جهود سلطات كييف الحالية، أنهت اتفاقيات مينسك، فقد ماتت الاتفاقيات قبل فترة طويلة من اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. منوها إلى أن روسيا عملت في إطار اتفاقيات مينسك منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وكانت مهتمة بتنفيذها.

وتابع بوتين موضحا، أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".
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