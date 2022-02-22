https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الروسية-تعلن-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-مع-لوغانسك-ودونيتسك-1059018292.html

روسيا تبدأ العلاقات الدبلوماسية مع لوغانسك ودونيتسك

روسيا تبدأ العلاقات الدبلوماسية مع لوغانسك ودونيتسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء العلاقات الدبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T18:54+0000

2022-02-22T18:54+0000

2022-02-22T19:15+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

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وقالت الخارجية الروسية، إنه في "22 فبراير/ شباط، أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".أشارت الخارجية الروسية إلى، أن "روسيا تهدف إلى التنمية الشاملة للتعاون مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال المؤسسات الدبلوماسية".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.أكد بوتين، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس، أن موسكو ستفي بالتزاماتها إذا لزم الأمر.وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".وتابع بوتين موضحا، أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".

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