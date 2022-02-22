https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الروسية-كييف-خرجت-من-اتفاق-مينسك-فعليا-منذ-زمن-وقرار-موسكو-حصل-نتيجة-التجاهل-الغربي-1058984963.html
الخارجية الروسية: كييف خرجت من اتفاق مينسك فعليا منذ زمن وقرار موسكو حصل نتيجة التجاهل الغربي
الخارجية الروسية: كييف خرجت من اتفاق مينسك فعليا منذ زمن وقرار موسكو حصل نتيجة التجاهل الغربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انسحبت من اتفاق مينسك فعليا منذ زمن بعيد، وذلك تجلى من خلال خرقها الدائم وعدم التزامها بالبنود... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T09:36+0000
2022-02-22T09:36+0000
2022-02-22T09:36+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وجاءت هذه تصريحات على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي اعتبر أن "قرار موسكو الأخير بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك جاء بعد تفاقم الوضع في منطقة دونباس من جانب أوكرانيا".وأضاف لافروف قائلا: ارتأت موسكو أن عليها اتخاذ القرار قبل أن تؤدي الأحداث إلى سقوط العديد من الضحايا في تلك المناطق.وأشار لافروف إلى أن ردة الفعل الغربية على اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كان متوقعا، مشددا أن هذه القرارات نتيجة عدم قيام الغرب بالضغط على كييف لتطبيق اتفاق مينسك ولم تقم حتى بمحاولة إجبارها على ذلك.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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روسيا
الخارجية الروسية: كييف خرجت من اتفاق مينسك فعليا منذ زمن وقرار موسكو حصل نتيجة التجاهل الغربي
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انسحبت من اتفاق مينسك فعليا منذ زمن بعيد، وذلك تجلى من خلال خرقها الدائم وعدم التزامها بالبنود المكتوبة.
وجاءت هذه تصريحات على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي اعتبر أن "قرار موسكو الأخير بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك جاء بعد تفاقم الوضع في منطقة دونباس من جانب أوكرانيا".
وأضاف لافروف قائلا: ارتأت موسكو أن عليها اتخاذ القرار قبل أن تؤدي الأحداث إلى سقوط العديد من الضحايا في تلك المناطق.
وأشار لافروف إلى أن ردة الفعل الغربية على اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كان متوقعا، مشددا أن هذه القرارات نتيجة عدم قيام الغرب بالضغط على كييف لتطبيق اتفاق مينسك ولم تقم حتى بمحاولة إجبارها على ذلك.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.