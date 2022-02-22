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ممثل جمهورية لوغانسك: تتوافر كل الأسباب والعوامل لاستعادة الحدود التاريخية للمنطقة
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الخارجية الروسية: مسألة حل قضية حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة
الخارجية الروسية: مسألة حل قضية حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حل قضية الحدود المتعلقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة معهما. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T06:55+0000
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روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب"وقالت فيها: "يجب علينا أولاً التصديق على معاهدة الصداقة، ثم مناقشة ما هي الحدود التي ستيم الاعتراف بها من قبل روسيا والجمهوريتين".وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنترك الأمر للمشرعين فهذه وظيفتهم وهذه إجراءات قانونية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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الخارجية الروسية: مسألة حل قضية حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة

06:55 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ "غزو أوكرانيا" المزعوم، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ غزو أوكرانيا المزعوم، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حل قضية الحدود المتعلقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة معهما.
وجاءت تصريحات زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب"وقالت فيها: "يجب علينا أولاً التصديق على معاهدة الصداقة، ثم مناقشة ما هي الحدود التي ستيم الاعتراف بها من قبل روسيا والجمهوريتين".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنترك الأمر للمشرعين فهذه وظيفتهم وهذه إجراءات قانونية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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