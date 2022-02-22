https://arabic.sputniknews.com/20220222/الخارجية-الروسية-مسألة-حل-قضية-حدود-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-ستتم-بعد-المصادقة-على-معاهدة-الصداقة-1058977849.html
الخارجية الروسية: مسألة حل قضية حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة
الخارجية الروسية: مسألة حل قضية حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حل قضية الحدود المتعلقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة معهما. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T06:55+0000
2022-02-22T06:55+0000
2022-02-22T06:55+0000
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وجاءت تصريحات زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب"وقالت فيها: "يجب علينا أولاً التصديق على معاهدة الصداقة، ثم مناقشة ما هي الحدود التي ستيم الاعتراف بها من قبل روسيا والجمهوريتين".وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنترك الأمر للمشرعين فهذه وظيفتهم وهذه إجراءات قانونية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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روسيا
الخارجية الروسية: مسألة حل قضية حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ستتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حل قضية الحدود المتعلقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيتم بعد المصادقة على معاهدة الصداقة معهما.
وجاءت تصريحات زاخاروفا عبر قناة "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب"وقالت فيها: "يجب علينا أولاً التصديق على معاهدة الصداقة، ثم مناقشة ما هي الحدود التي ستيم الاعتراف بها من قبل روسيا والجمهوريتين".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنترك الأمر للمشرعين فهذه وظيفتهم وهذه إجراءات قانونية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.