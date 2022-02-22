https://arabic.sputniknews.com/20220222/الرئاسة-الروسية-ترد-على-تصريحات-أردوغان-التي-توعد-فيها-باتخاذ-تدابير-1059009826.html
الكرملين يرد على تصريحات أردوغان بشأن "اتخاذ تدابير رفضا لقرار بوتين"
الكرملين يرد على تصريحات أردوغان بشأن "اتخاذ تدابير رفضا لقرار بوتين"
ردّت الرئاسة الروسية على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي كشف فيها عن نية بلاده اتخاذ حزمة من التدابير، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الخلافات بين روسيا وتركيا بشأن أوكرانيا لا تمنع البلدين من بناء علاقات ثنائية.وكان الرئيس التركي قال إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "غير مقبول"، ويمثل "انتهاكا صارخا" لسيادة أوكرانيا.وأشار إلى أن بلاده عليها اتخاذ حزمة من التدابير بحكم أنها تقع على البحر الأسود، دون توضيح تلك التدابير، قائلا "لا نستطيع التخلي عن مسؤولياتنا".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
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https://arabic.sputniknews.com/20220222/أردوغان-اعتراف-روسيا-بلوغانسك-ودونيتسك-انتهاك-صارخ-لسيادة-أوكرانيا-1058988100.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, شبه جزيرة القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
الكرملين يرد على تصريحات أردوغان بشأن "اتخاذ تدابير رفضا لقرار بوتين"
16:25 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 16:41 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
ردّت الرئاسة الروسية على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي كشف فيها عن نية بلاده اتخاذ حزمة من التدابير، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الخلافات بين روسيا وتركيا
بشأن أوكرانيا لا تمنع البلدين من بناء علاقات ثنائية.
وأضاف: "تعلمون هناك خلافات مع الأتراك حول القرم أيضا، لكن هذا لا يمنعنا من بناء العلاقات؛ لذلك لدينا إشكاليات في بعض الأمور في علاقاتنا الثنائية، كما لدينا مجالات حققنا فيها نجاحا كبيرا".
26 سبتمبر 2021, 12:48 GMT
وكان الرئيس التركي قال إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "غير مقبول"، ويمثل "انتهاكا صارخا" لسيادة أوكرانيا.
وأشار إلى أن بلاده عليها اتخاذ حزمة من التدابير بحكم أنها تقع على البحر الأسود، دون توضيح تلك التدابير، قائلا "لا نستطيع التخلي عن مسؤولياتنا".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا
بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.