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https://arabic.sputniknews.com/20220222/الرئيس-الإيراني-يدعو-الدول-الأفريقية-لعدم-السماح-بالتدخل-الغربي-1059017418.html
الرئيس الإيراني يدعو الدول الأفريقية لعدم السماح بالتدخل الغربي
الرئيس الإيراني يدعو الدول الأفريقية لعدم السماح بالتدخل الغربي
دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الدول الأفريقية إلى عدم السماح بتدخل الدول الغربية في شؤونها. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T18:28+0000
2022-02-22T18:28+0000
أخبار إيران
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جاء ذلك في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في قطر، بحسب وكالة "فارس".وقال الرئيس الإيراني، إن الدول الغربية حافظت على نوازعها الاستعمارية ولكنها غيرت أساليبها الاستعمارية.واتهم رئيسي الدول الغربية بأنها تعمل على مدار قرون على نهب موارد أفريقيا الغنية والقوى العاملة.واعتبر أن الدول الأفريقية لديها طاقات بشرية تتميز بالجد والمثابرة ويمكنها لعب دور فعال في تنمية القارة، مشسرا في الوقت ذاته إلى أن القارة غنية بمواردها.وعبر الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده للتعاون وتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، مشيرا إمكانية تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى دول أفريقيا.
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أخبار إيران

الرئيس الإيراني يدعو الدول الأفريقية لعدم السماح بالتدخل الغربي

18:28 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصلي في مسجد موسكو الكبير
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصلي في مسجد موسكو الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الدول الأفريقية إلى عدم السماح بتدخل الدول الغربية في شؤونها.
جاء ذلك في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في قطر، بحسب وكالة "فارس".
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وقال الرئيس الإيراني، إن الدول الغربية حافظت على نوازعها الاستعمارية ولكنها غيرت أساليبها الاستعمارية.
واتهم رئيسي الدول الغربية بأنها تعمل على مدار قرون على نهب موارد أفريقيا الغنية والقوى العاملة.
واعتبر أن الدول الأفريقية لديها طاقات بشرية تتميز بالجد والمثابرة ويمكنها لعب دور فعال في تنمية القارة، مشسرا في الوقت ذاته إلى أن القارة غنية بمواردها.
وعبر الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده للتعاون وتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، مشيرا إمكانية تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى دول أفريقيا.
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