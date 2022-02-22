https://arabic.sputniknews.com/20220222/الرئيس-الجزائري-يبدأ-زيارة-رسمية-لدولة-الكويت-1058991948.html
الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية لدولة الكويت
الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية لدولة الكويت
يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستمر لمدة يومين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:33+0000
2022-02-22T11:33+0000
2022-02-22T11:33+0000
الجزائر
أخبار الكويت اليوم
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وحسب موقع النهار الجزائري فإن زيارة تبون إلى الكويت تستهدف "توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين".وتأتي زيارة الكويت عقب زيارة قام بها تبون إلى قطر، استمرت يومين، ونتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال الطاقة وغيرها.وقد حضر تبون خلال زيارته لقطر أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدا دعوته لأن تكون القمة السابعة للمنتدى بالجزائر.وعلى هامش المنتدى التقى تبون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددا من المسؤولين الدوليين.وخلال كلمته بالقمة دعا تبون إلى "فتح حوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها"، وذلك بهدف تعزيز دور الدول المصدرة للغاز للحفاظ على مصالحها.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/الصحف-القطرية-زيارة-تبون-للدوحة-دفعة-جديدة-لشراكة-استراتيجية-قوية-بين-البلدين-1058905795.html
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الجزائر, أخبار الكويت اليوم
الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية لدولة الكويت
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يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستمر لمدة يومين.
وحسب موقع النهار
الجزائري فإن زيارة تبون إلى الكويت تستهدف "توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين".
وتأتي زيارة الكويت عقب زيارة قام بها تبون إلى قطر، استمرت يومين، ونتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات
بين البلدين في مجال الطاقة وغيرها.
وقد حضر تبون خلال زيارته لقطر أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدا دعوته لأن تكون القمة السابعة للمنتدى بالجزائر.
وعلى هامش المنتدى التقى تبون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددا من المسؤولين الدوليين
.
وخلال كلمته بالقمة دعا تبون إلى "فتح حوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز
كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها"، وذلك بهدف تعزيز دور الدول المصدرة للغاز للحفاظ على مصالحها.