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السعودية تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"
السعودية تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T20:05+0000
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وحسب صحيفة "عكاظ"، قالت وزارة الحج والعمرة، إنه تم إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف".وأضافت أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن "تأشيرة عمرة مضيف" تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها.وذكرت أنه لم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.كما نقلت الصحيفة أن منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، أكدت أيضا أنه لا يمكن إصدار "تأشيرة عمرة مضيف" من خلال المنصة.يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد حددت، يوم الخميس الماضي، فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.وووفقا للوزارة، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/السعودية-تعلن-6-خطوات-لإصدار-تأشيرة-العمرة-إلكترونيا-للقادمين-من-الخارج-1055208287.html
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السعودية, العالم العربي

السعودية تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"

20:05 GMT 22.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraالحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف".
وحسب صحيفة "عكاظ"، قالت وزارة الحج والعمرة، إنه تم إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف".
وأضافت أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن "تأشيرة عمرة مضيف" تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها.
وذكرت أنه لم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.
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كما نقلت الصحيفة أن منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، أكدت أيضا أنه لا يمكن إصدار "تأشيرة عمرة مضيف" من خلال المنصة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد حددت، يوم الخميس الماضي، فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.
وووفقا للوزارة، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
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