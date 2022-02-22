https://arabic.sputniknews.com/20220222/السعودية-تعلن-إلغاء-تأشيرة-عمرة-مضيف-1059021140.html
السعودية تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"
السعودية تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T20:05+0000
2022-02-22T20:05+0000
2022-02-22T20:05+0000
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/91/1034769110_0:114:3237:1935_1920x0_80_0_0_ae7331709cd9d2e1d660ba22a4572b3a.jpg
وحسب صحيفة "عكاظ"، قالت وزارة الحج والعمرة، إنه تم إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف".وأضافت أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن "تأشيرة عمرة مضيف" تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها.وذكرت أنه لم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.كما نقلت الصحيفة أن منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، أكدت أيضا أنه لا يمكن إصدار "تأشيرة عمرة مضيف" من خلال المنصة.يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد حددت، يوم الخميس الماضي، فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.وووفقا للوزارة، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/السعودية-تعلن-6-خطوات-لإصدار-تأشيرة-العمرة-إلكترونيا-للقادمين-من-الخارج-1055208287.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/91/1034769110_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_f3428a59fe53c0ab535eab2f6a16380c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي
السعودية تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"
تابعنا عبر
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف".
وحسب صحيفة "عكاظ"
، قالت وزارة الحج والعمرة، إنه تم إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف".
وأضافت أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن "تأشيرة عمرة مضيف" تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها.
وذكرت أنه لم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.
كما نقلت الصحيفة أن منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، أكدت أيضا أنه لا يمكن إصدار "تأشيرة عمرة مضيف" من خلال المنصة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد حددت، يوم الخميس الماضي، فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج
هذا العام.
وووفقا للوزارة، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.