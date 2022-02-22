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https://arabic.sputniknews.com/20220222/السودان-لآبي-أحمد-خطوتك-مرفوضة-وإذا-كانت-نيتك-خيرا-لماذا-اتخذتها-وحدك-1059002684.html
السودان يرفض خطوة آبي أحمد: إذا كانت نيتك خيرا فلماذا اتخذتها وحدك؟
السودان يرفض خطوة آبي أحمد: إذا كانت نيتك خيرا فلماذا اتخذتها وحدك؟
أعلن السودان رفضه القاطع، لما وصفها "بالخطوة الأحادية" التي اتخذتها إثيوبيا بشأن بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:48+0000
2022-02-22T14:48+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الأحد، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.وفي أعقاب ذلك، حرص أحمد على طمأنة مصر والسودان بأن بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالح أحد، وهنأ الدولتين قائلا، إن "عملية التدشين هي هدية لجميع شعوبنا".وقال وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبد الرحمن، في تصريحات لصحيفة "الحراك السياسي" المحلية، إن "قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة هو بمثابة خرق لإعلان المبادئ بين الأطراف الثلاثة".وأضاف: "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة، خاصة أنها تمت بدراسة".وتابع أن إثيوبيا لم تخطر بلاده بالخطوة، "بالتالي هي غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، ودعا للابتعاد عن خطاب الكراهية "لانه لا يقود للأمام، ولكن لابد من إيجاد صيغة للتعايش"، وفق تعبيره.وقلل من شأن عبارات الطمأنة التي توجه بها آبي أحمد لدولتي المصب قائلا: "إذا كنت ناوي الخير لماذا اتخذت الخطوة لوحدك، وكان يجب عليك توفير المعلومات الكافية للأطراف الأخرى".وشدد على ضرورة جلوس الأطراف الثلاثة للتوصل إلى رؤية موحدة حول الملف، الذي قال إنه لم يعد ملفا فنيا فحسب، بل "أصبح فيه جزء سياسي"، مؤكد أن "الشيء الذي لا خلاف حوله، هو مصلحة السودن ولا مجاملة فيه وهي خط أحمر".وبدأت التوربينات الأولى للسد بتوليد 357 ميغاواط من الكهرباء يوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.وعند اكتماله، سيكون السد قادرًا على توليد 15.760 غيغاواط ساعي من الطاقة سنويًا بمتوسط ​​13 توربينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/-آبي-أحمد-يوجه-رسالة-جديدة-إلى-مصر-والسودان-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي-من-أجل-مصلحتهم-1059000217.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/سد-النهضة-يتخلل-مشاورات-سياسية-هي-الأولى-بين-إثيوبيا-وباكستان-1058993767.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي

السودان يرفض خطوة آبي أحمد: إذا كانت نيتك خيرا فلماذا اتخذتها وحدك؟

14:48 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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أعلن السودان رفضه القاطع، لما وصفها "بالخطوة الأحادية" التي اتخذتها إثيوبيا بشأن بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة.
ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الأحد، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.
وفي أعقاب ذلك، حرص أحمد على طمأنة مصر والسودان بأن بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالح أحد، وهنأ الدولتين قائلا، إن "عملية التدشين هي هدية لجميع شعوبنا".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال حفل توليد الطاقة الأول في موقع سد النهضة الإثيوبي في جوبا، إثيوبيا، 20 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
‏ آبي أحمد يوجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي... "من أجل مصلحتهم"
14:08 GMT
وقال وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبد الرحمن، في تصريحات لصحيفة "الحراك السياسي" المحلية، إن "قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة هو بمثابة خرق لإعلان المبادئ بين الأطراف الثلاثة".
وأضاف: "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة، خاصة أنها تمت بدراسة".
وتابع أن إثيوبيا لم تخطر بلاده بالخطوة، "بالتالي هي غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، ودعا للابتعاد عن خطاب الكراهية "لانه لا يقود للأمام، ولكن لابد من إيجاد صيغة للتعايش"، وفق تعبيره.
وقلل من شأن عبارات الطمأنة التي توجه بها آبي أحمد لدولتي المصب قائلا: "إذا كنت ناوي الخير لماذا اتخذت الخطوة لوحدك، وكان يجب عليك توفير المعلومات الكافية للأطراف الأخرى".
سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
"سد النهضة" يتخلل مشاورات سياسية هي الأولى بين إثيوبيا وباكستان
12:20 GMT
وشدد على ضرورة جلوس الأطراف الثلاثة للتوصل إلى رؤية موحدة حول الملف، الذي قال إنه لم يعد ملفا فنيا فحسب، بل "أصبح فيه جزء سياسي"، مؤكد أن "الشيء الذي لا خلاف حوله، هو مصلحة السودن ولا مجاملة فيه وهي خط أحمر".
وبدأت التوربينات الأولى للسد بتوليد 357 ميغاواط من الكهرباء يوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
وعند اكتماله، سيكون السد قادرًا على توليد 15.760 غيغاواط ساعي من الطاقة سنويًا بمتوسط ​​13 توربينة.
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