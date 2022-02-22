https://arabic.sputniknews.com/20220222/السيسي-يؤكد-حرص-مصر-على-استقرار-وأمن-الكويت-وكافة-دول-الخليج-1058996896.html

السيسي يؤكد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة دول الخليج

السيسي يؤكد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة دول الخليج

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T13:16+0000

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كما أكد السيسي، خلال لقاءه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.وثمن الرئيس المصري مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.من جانبه، أشاد أمير الكويت بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتي على كافة الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت في مختلف المجالات.وأكد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.، مثمنا الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء "شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية- الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما، خاصة في ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية- الكويتية في القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين".كما تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث تم التأكيد في هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.وأكد ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم للرئيس المصري، "الدور الهام ‏للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في الكويت كجسر ترابط بين البلدين".‏و"ثمّن ولي العهد الكويتي للرئيس المصري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك"، وفقا للبيان المصري.وتشهد الكويت قمة مصرية كويتية للتشاور والتنسيق حول عدة قضايا وأزمات إقليمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ولي-عهد-الكويت-يؤكد-للسيسي-الدور-الهام-للجالية-المصرية-في-عملية-البناء-والتنمية-في-بلاده-1058994204.html

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