عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220222/السيسي-يبحث-مع-أمير-الكويت-ملفات-الأمن-والاقتصاد-في-المنطقة-1058983461.html
السيسي يبحث مع أمير الكويت ملفات الأمن والاقتصاد في المنطقة
السيسي يبحث مع أمير الكويت ملفات الأمن والاقتصاد في المنطقة
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة إلى دولة الكويت اليوم الثلاثاء. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:58+0000
2022-02-22T08:58+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
وتابع المتحدث، أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، حسب صحيفة الشروق المحلية. وأشار راضي، إلى أنه من المقرر أن يناقش السيسي مع أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين، خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية. وتشهد الكويت قمة مصرية كويتية للتشاور والتنسيق حول عدة قضايا وأزمات إقليمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم

السيسي يبحث مع أمير الكويت ملفات الأمن والاقتصاد في المنطقة

08:58 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
تابعنا عبرGoogle news
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة إلى دولة الكويت اليوم الثلاثاء.
وتابع المتحدث، أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، حسب صحيفة الشروق المحلية.
وأشار راضي، إلى أنه من المقرر أن يناقش السيسي مع أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين، خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية.
وتشهد الكويت قمة مصرية كويتية للتشاور والتنسيق حول عدة قضايا وأزمات إقليمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала