https://arabic.sputniknews.com/20220222/السيسي-يبحث-مع-أمير-الكويت-ملفات-الأمن-والاقتصاد-في-المنطقة-1058983461.html
السيسي يبحث مع أمير الكويت ملفات الأمن والاقتصاد في المنطقة
السيسي يبحث مع أمير الكويت ملفات الأمن والاقتصاد في المنطقة
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة إلى دولة الكويت اليوم الثلاثاء. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:58+0000
2022-02-22T08:58+0000
2022-02-22T08:58+0000
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وتابع المتحدث، أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، حسب صحيفة الشروق المحلية. وأشار راضي، إلى أنه من المقرر أن يناقش السيسي مع أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين، خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية. وتشهد الكويت قمة مصرية كويتية للتشاور والتنسيق حول عدة قضايا وأزمات إقليمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم
السيسي يبحث مع أمير الكويت ملفات الأمن والاقتصاد في المنطقة
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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة إلى دولة الكويت اليوم الثلاثاء.
وتابع المتحدث، أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، حسب صحيفة الشروق المحلية
.
وأشار راضي، إلى أنه من المقرر أن يناقش السيسي
مع أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين، خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية.
وتشهد الكويت قمة مصرية كويتية للتشاور والتنسيق حول عدة قضايا وأزمات إقليمية.