https://arabic.sputniknews.com/20220222/الشركة-الإيطالية-المنفذة-لسد-النهضة-تغلبنا-مع-الحكومة-الإثيوبية-على-ترتيبات-الأعداء-1058994835.html
الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة: تغلبنا مع الحكومة الإثيوبية على ترتيبات الأعداء
الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة: تغلبنا مع الحكومة الإثيوبية على ترتيبات الأعداء
قال الرئيس التنفيذي لشركة ساليني الإيطالية، المنفذة لمشروع سد النهضة، إنها تغلبت مع الحكومة الإثيوبية على العديد من العقبات والأعداء في بناء السد الكبير. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:35+0000
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وأضاف بيترو ساليني، في كلمته خلال حفل بدء توليد الطاقة الجزئي من سد النهضة "واجهنا الكثير من الصعوبات معًا. هذا المشروع لا يأتي بسهولة. كان هناك الكثير من الأعداء ضده. الكثير من الصعوبات حتى في العثور على المال لأنه من السهل صنع الأشياء عندما يكون لديك المال".وأكد أن الشركة والحكومة "تغلبتا على الصعوبات التي رتبها الأعداء في عملية بناء السد وتم تحقيق بدء إنتاج الكهرباء"، وفق تعبيره.وكان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلى هورو، أعلن أن البناء الإجمالي للسد تجاوز 84 بالمئة، مضيفا أن النجاح في توليد الطاقة بعد اجتياز الكثير من التحديات يظهر مناعة بلاده.ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، رسميا، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.وبدأت التوربينات الأولى للسد بتوليد 357 ميغاواط من الكهرباء اليوم، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.وعند اكتماله، سيكون السد قادرًا على توليد 15.760 غيغاواط ساعة من الطاقة سنويًا بمتوسط 13 توربينة.
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العالم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا
الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة: تغلبنا مع الحكومة الإثيوبية على ترتيبات الأعداء
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قال الرئيس التنفيذي لشركة ساليني الإيطالية، المنفذة لمشروع سد النهضة، إنها تغلبت مع الحكومة الإثيوبية على العديد من العقبات والأعداء في بناء السد الكبير.
وأضاف بيترو ساليني، في كلمته خلال حفل بدء توليد الطاقة الجزئي من سد النهضة
"واجهنا الكثير من الصعوبات معًا. هذا المشروع لا يأتي بسهولة. كان هناك الكثير من الأعداء ضده. الكثير من الصعوبات حتى في العثور على المال لأنه من السهل صنع الأشياء عندما يكون لديك المال".
وتابع: "الله أعطى إثيوبيا هدية خاصة، لا نفط ولا غاز، لكن ماء. الماء هو الزيت الأبيض لإثيوبيا"، معربا عن شعوره بالفخر لتلقيه واجبًا من الحكومة لتحقيق حلم التنمية للبلاد، وسعادته للانخراط في بناء السد الضخم.
وأكد أن الشركة والحكومة "تغلبتا على الصعوبات التي رتبها الأعداء في عملية بناء السد وتم تحقيق بدء إنتاج الكهرباء
"، وفق تعبيره.
وكان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلى هورو، أعلن أن البناء الإجمالي للسد تجاوز 84 بالمئة، مضيفا أن النجاح في توليد الطاقة بعد اجتياز الكثير من التحديات يظهر مناعة بلاده.
ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، رسميا، المرحلة الأولى من توليد الطاقة
الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.
وبدأت التوربينات الأولى للسد بتوليد 357 ميغاواط من الكهرباء اليوم، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
وعند اكتماله، سيكون السد قادرًا على توليد 15.760 غيغاواط ساعة من الطاقة سنويًا بمتوسط 13 توربينة.