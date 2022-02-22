https://arabic.sputniknews.com/20220222/الشركة-النمساوية-المشاركة-في-التيار-الشمالي-2-لقد-أحطنا-علما-بالأنباء-الأخيرة-ولا-نريد-التعليق-1059002128.html
الشركة النمساوية المشاركة في "التيار الشمالي 2": لقد أحطنا علما بالأنباء الأخيرة ولا نريد التعليق
الشركة النمساوية المشاركة في "التيار الشمالي 2": لقد أحطنا علما بالأنباء الأخيرة ولا نريد التعليق
أحيطت شركة النفط"OMV" النمساوية علما بالأنباء المتعلقة بقرار المستشار الألماني، أولاف شولتز، بوقف اعتماد مشروع "التيار الشمال 2"، الذي عمل عليه مشغل مشروع... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:37+0000
2022-02-22T14:37+0000
2022-02-22T14:37+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "لقد أحطنا علما بالأنباء التي أعلنها المستشار شولتز اليوم في مؤتمر صحفي حول تعليق إجراءات التصديق ... لا نريد التعليق على الرسائل والمناقشات السياسية".أكدت الشركة أنها أحد الشركاء الماليين لشركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة "غازبروم".قال المستشار الألماني إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ميدفيديف-سيبلغ-سعر-الغاز-في-أوروبا-2000-يورو-بعد-قرار-ألمانيا-بشأن-التيار-الشمالي-2-1059000569.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/واشنطن-ترحب-بقرار-ألمانيا-وقف-عملية-ترخيص-مشروع-التيار-الشمالي-2-1059001440.html
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روسيا
الشركة النمساوية المشاركة في "التيار الشمالي 2": لقد أحطنا علما بالأنباء الأخيرة ولا نريد التعليق
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أحيطت شركة النفط"OMV" النمساوية علما بالأنباء المتعلقة بقرار المستشار الألماني، أولاف شولتز، بوقف اعتماد مشروع "التيار الشمال 2"، الذي عمل عليه مشغل مشروع "نورد ستريم 2 إيه جي".
وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "لقد أحطنا علما بالأنباء التي أعلنها المستشار شولتز اليوم في مؤتمر صحفي حول تعليق إجراءات التصديق ... لا نريد التعليق على الرسائل والمناقشات السياسية".
أكدت الشركة أنها أحد الشركاء الماليين لشركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة "غازبروم".
قال المستشار الألماني إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.
واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.