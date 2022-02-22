https://arabic.sputniknews.com/20220222/الصين-تدعو-إلى-ضبط-النفس-وأوكرانيا-روسيا-تطبق-سيناريو-جورجيا-1058976482.html
الصين تدعو إلى ضبط النفس.. وأوكرانيا: روسيا تطبق سيناريو جورجيا
الصين تدعو إلى ضبط النفس.. وأوكرانيا: روسيا تطبق سيناريو جورجيا
دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أفعال قد تزيد التوترات، بعدما اعترف الرئيس... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T04:23+0000
2022-02-22T04:23+0000
2022-02-22T04:23+0000
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وفي تصريحات مقتضبة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص أوكرانيا، قال السفير الصيني تشانغ جون أيضا إن بكين ترحب وتشجع كل جهد من أجل حل دبلوماسي للأزمة.وشدد على أن حدود أوكرانيا كانت وستبقى دون أي تغيير بصرف النظر عن الخطوات التي أعلنتها روسيا.. وطالب بتفعيل بعثة الأمن والتعاون في أوكرانيا لمنع أي تصعيد مستقبلا.وأكد أن بلاده تلتزم بتسوية سلمية وسياسية ولا ترغب في أي استفزازات. منوها في ذات الوقت بأن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس بشكل فردي وجماعي ونحن لسنا في شهر فبراير 2014.واعتبر أن قرار الرئيس بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودنيتسك يهدد السلم العالمي، مطالبا بإلغاء القرار والعودة للمفاوضات.وشدد على أن لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك تداعيات سياسية واقتصادية، وأن على موسكو أن تضمن عدم تجاوز قواتها لحدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-المهم-الآن-كيفية-تجنب-نشوب-حرب-وإجبار-أوكرانيا-على-وقف-القصف-1058976148.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الصين, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
الصين تدعو إلى ضبط النفس.. وأوكرانيا: روسيا تطبق سيناريو جورجيا
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دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أفعال قد تزيد التوترات، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.
وفي تصريحات مقتضبة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة بخصوص أوكرانيا، قال السفير الصيني تشانغ جون أيضا إن بكين ترحب وتشجع كل جهد من أجل حل دبلوماسي للأزمة.
بدوره قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن، إن بلاده طالبت بهذا الاجتماع الطارئ للفت الانتباه إلى القرار غير المشروع للرئيس الروسي.. وأن روسيا احتلت أجزاء من أراضي جورجيا سنة 2008 وجزءا من أوكرانيا 2014.
وشدد على أن حدود أوكرانيا كانت وستبقى دون أي تغيير بصرف النظر عن الخطوات التي أعلنتها روسيا.. وطالب بتفعيل بعثة الأمن والتعاون في أوكرانيا لمنع أي تصعيد مستقبلا.
وأكد أن بلاده تلتزم بتسوية سلمية وسياسية ولا ترغب في أي استفزازات. منوها في ذات الوقت بأن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس
بشكل فردي وجماعي ونحن لسنا في شهر فبراير 2014.
واعتبر أن قرار الرئيس بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودنيتسك يهدد السلم العالمي، مطالبا بإلغاء القرار والعودة للمفاوضات.
وقال إن "ما قامت به روسيا تجاه أوكرانيا، هو ما طبقته تجاه جورجيا بنفس الأسلوب ودون ابتكار".
وشدد على أن لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك تداعيات سياسية واقتصادية، وأن على موسكو أن تضمن عدم تجاوز قواتها لحدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".