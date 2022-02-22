https://arabic.sputniknews.com/20220222/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كومينترنوفو-في-دونباس-1059024903.html

القوات الأوكرانية تقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس

القوات الأوكرانية تقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأربعاء منطقة كومينترنوفو في دونباس. وفقا لمركز التنسيق والتحكم المشترك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم المركز: "قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف".وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/بيسكوف-الكرملين-لم-يشاهد-خطاب-بايدن-بوتين-كان-في-اجتماع-عمل-1059022552.html

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