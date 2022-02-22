https://arabic.sputniknews.com/20220222/الكاظمي-جهاز-المخابرات-لعب-دورا-جبارا-في-تفكيك-المنظمات-الإرهابية-1059003976.html
الكاظمي: جهاز المخابرات لعب دورا جبارا في تفكيك المنظمات الإرهابية
الكاظمي: جهاز المخابرات لعب دورا جبارا في تفكيك المنظمات الإرهابية
أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدور جهاز المخابرات الوطني، مشيرا إلى أنه لعب دورا جبارا في تفكيك المنظمات الإرهابية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:00+0000
2022-02-22T15:00+0000
2022-02-22T15:00+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال حفل وضع حجر أساس لبناية جديدة في مقر الجهاز، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وأكد الكاظمي أنه لعب دورا مهما في تأمين الأمن القومي للبلاد، وأمن المنطقة بشكل عام.وذكر الكاظمي أن الجهاز ساعد في مواجهة تحديات كبرى في البلاد بنجاح بارز، موضحا أنه نجح في استهداف منابع ورؤوس كبيرة "للجماعات الإرهابية".وأكد أن جهاز المخابرات تمكن من إقامة علاقات دولية واسعة النطاق لصالح بلاده، والاستفادة من الخبرات الدولية في تأمين الأمن الوطني العراقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/العراق-استهداف-رتل-دعم-لوجستي-بعبوة-ناسفة-1059003386.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي: جهاز المخابرات لعب دورا جبارا في تفكيك المنظمات الإرهابية
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أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدور جهاز المخابرات الوطني، مشيرا إلى أنه لعب دورا جبارا في تفكيك المنظمات الإرهابية.
جاء ذلك خلال حفل وضع حجر أساس لبناية جديدة في مقر الجهاز، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وأكد الكاظمي أنه لعب دورا مهما في تأمين الأمن القومي للبلاد، وأمن المنطقة بشكل عام.
وذكر الكاظمي أن الجهاز ساعد في مواجهة تحديات كبرى في البلاد بنجاح بارز، موضحا أنه نجح في استهداف منابع ورؤوس كبيرة "للجماعات الإرهابية
".
وأكد أن جهاز المخابرات تمكن من إقامة علاقات دولية واسعة النطاق لصالح بلاده، والاستفادة من الخبرات الدولية في تأمين الأمن الوطني العراقي.