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https://arabic.sputniknews.com/20220222/المتحدث-باسم-قوات-الدفاع-في-دونيتسك-الحرب-مستمرة-ونحن-ننتظر-ردة-فعل-الجيش-الأوكراني-1059013433.html
المتحدث باسم قوات الدفاع في دونيتسك: الحرب مستمرة ونحن ننتظر ردة فعل الجيش الأوكراني
المتحدث باسم قوات الدفاع في دونيتسك: الحرب مستمرة ونحن ننتظر ردة فعل الجيش الأوكراني
أكد المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن الحرب في دونباس مستمرة، وأن القوات في دونباس تنتظر ردة فعل الجيش الأوكراني. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T17:20+0000
2022-02-22T17:20+0000
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وأضاف: "الحرب لا تتوقف هنا ... منذ العدوان الأخير تم إطلاق أكثر من 4 آلاف طلقة من الذخائر مختلفة. حمولتها حوالي 8 أطنان، لذلك الحرب مستمرة".وتابع: "ما زلنا ننتظر رد فعل الجيش الأوكراني، لأن هذا القصف من جرادوف، كما أفهمه، هو أن الجيش في أوكرانيا يعصي السياسيين بقوة".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ستولتنبرغ-يجدد-دعم-الناتو-لأوكرانيا-على-خلفية-اعتراف-روسيا-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059010619.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/-بوتين-يوقع-القوانين-الفيدرالية-المتعلقة-باتفاقيات-الصداقة-والتعاون-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059008087.html
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العالم

المتحدث باسم قوات الدفاع في دونيتسك: الحرب مستمرة ونحن ننتظر ردة فعل الجيش الأوكراني

17:20 GMT 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanichالوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أكد المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن الحرب في دونباس مستمرة، وأن القوات في دونباس تنتظر ردة فعل الجيش الأوكراني.
وأضاف: "الحرب لا تتوقف هنا ... منذ العدوان الأخير تم إطلاق أكثر من 4 آلاف طلقة من الذخائر مختلفة. حمولتها حوالي 8 أطنان، لذلك الحرب مستمرة".
وتابع: "ما زلنا ننتظر رد فعل الجيش الأوكراني، لأن هذا القصف من جرادوف، كما أفهمه، هو أن الجيش في أوكرانيا يعصي السياسيين بقوة".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
ستولتنبرغ يجدد دعم الناتو لأوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
16:41 GMT
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
بوتين يصادق على معاهدات الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
15:57 GMT
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