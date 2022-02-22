https://arabic.sputniknews.com/20220222/المستشار-الألماني-يأمر-وزارة-الاقتصاد-بإيقاف-عقد-مشروع-التيار-الشمالي-2---1058991720.html
المستشار الألماني يأمر بإيقاف عقد مشروع "التيار الشمالي 2"
المستشار الألماني يأمر بإيقاف عقد مشروع "التيار الشمالي 2"
أمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:34+0000
2022-02-22T11:34+0000
2022-02-22T11:58+0000
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اقتصاد
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وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن "الوضع الجيوسياسي والوضع في سوق الطاقة يتطلبان تقييما أمنيا جديدا لمشروع التيار الشمالي 2"، على عد زعمه.وأكد هابيك أن وزارة الاقتصاد الألمانية ستعيد تقييم مشروع "التيار الشمالي 2"، "حتى أنه لن يتم إطلاقه"، على حد تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقّع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.الجدير بالذكر، أن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت أمس،على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.ولفت المتحدث إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.وأضاف المتحدث "دعمنا أوكرانيا بطرق مختلفة ونحن أكبر داعم مالي لها وسنواصل ذلك الدعم لإعادة الاستقرار الاقتصادي لحكومة كييف
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
المستشار الألماني يأمر بإيقاف عقد مشروع "التيار الشمالي 2"
11:34 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.
وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.
واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكدت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن رئيس قسم التعليمات في الوزارة، قيام وزارة الاقتصاد، بإيقاف عملية إصدار الشهادات لمشروع "التيار الشمالي 2".
وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن "الوضع الجيوسياسي والوضع في سوق الطاقة يتطلبان تقييما أمنيا جديدا لمشروع التيار الشمالي 2"، على عد زعمه.
وأكد هابيك أن وزارة الاقتصاد الألمانية ستعيد تقييم مشروع "التيار الشمالي 2"، "حتى أنه لن يتم إطلاقه"، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقّع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي
لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
الجدير بالذكر، أن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت أمس،على الرد على قرار روسيا
بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان إن، "ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا".
ولفت المتحدث إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.
وأضاف المتحدث "دعمنا أوكرانيا بطرق مختلفة ونحن أكبر داعم مالي لها وسنواصل ذلك الدعم لإعادة الاستقرار الاقتصادي
لحكومة كييف