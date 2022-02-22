https://arabic.sputniknews.com/20220222/المستشار-الألماني-يوجه-ضربة-لاقتصاد-بلاده-1059003566.html
المستشار الألماني يوجه ضربة لاقتصاد بلاده
المستشار الألماني يوجه ضربة لاقتصاد بلاده
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إعادة فتح باب الترشح للسباق الرئاسي في العراق، تحذيرات من عملية قمع واسعة بحق الأسرى... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:56+0000
2022-02-22T14:56+0000
2022-02-22T14:56+0000
راديو
بلا قيود
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المستشار الألماني يوجه ضربة لاقتصاد بلاده
المستشار الألماني يوجه ضربة لاقتصاد بلاده
أثار اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات الصداقة والتعاون معهما، سخط الغرب الذي دعا لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، منها تعليق ألمانيا مشروع "السيل الشمالي 2" لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا.وزارة الخارجية الروسية أكدت أن موسكو لن تدخل عسكريا في دونباس، وإن إرسال أي قوات روسية إلى هناك يعتمد على التهديدات المستقبلية.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي إيفان ميزيوخا، لـ "سبوتنيك":وبخصوص قرار المستشار الألماني أولاف شولتس، بتوجيه الشركة الألمانية المنظمة لمشروع "السيل الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد. قال المحلل الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكين لـ "بلا قيود":البرلمان العراقي يعطي فرصة جديدة للكردقرر البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة مجددا بعد استبعاد المرشح هوشيار زيباري، فهل يحق للبرلمان اتخاذ هذا القرار؟ وكيف ستحسم المحكمة الاتحادية مسألة قانونية هذا القرار من عدمه؟حول هذه الأسئلة أجاب المحلل السياسي العراقي، واثق الجابري بقوله لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059003073_201:0:1134:700_1920x0_80_0_0_a67be737e6f0f756812a789cb9ee7779.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
المستشار الألماني يوجه ضربة لاقتصاد بلاده
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إعادة فتح باب الترشح للسباق الرئاسي في العراق، تحذيرات من عملية قمع واسعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن "نفحة".
أثار اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات الصداقة والتعاون معهما، سخط الغرب الذي دعا لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، منها تعليق ألمانيا مشروع "السيل الشمالي 2" لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا.
وزارة الخارجية الروسية أكدت أن موسكو لن تدخل عسكريا في دونباس، وإن إرسال أي قوات روسية إلى هناك يعتمد على التهديدات المستقبلية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي إيفان ميزيوخا، لـ "سبوتنيك
":
"بذلت كييف قصارى جهدها وفعلت كل ما بوسعها لدفع موسكو لاتخاذ مثل هذا القرار والاعتراف بجمهوريات دونباس، طوال هذه السنوات، كان على الجانب الأوكراني فقط الإمتثال لاتفاقيات مينسك، واتباع المسار المتوازن لإحلال السلام، وليس قصف المدنيين في دونباس، لقد تصرفت روسيا حسب القانون ووفق العدالة التاريخية، بشكل صحيح تمامًا، وأظهرت روسيا للعالم أجمع، أنها دولة لحفظ السلام، وقوة تقف على مواقف السلام والاستقرار في المنطقة".
وبخصوص قرار المستشار الألماني أولاف شولتس، بتوجيه الشركة الألمانية المنظمة لمشروع "السيل الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد. قال المحلل الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكين لـ "بلا قيود
":
"الخطوة مستغربة، وهي لا تعني إلغاء المشروع بالكامل، هذا سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني الذي سيتكلف فاتورة طاقة مضاعفة نتيجة استخدام خليط طاقة بعيدا عن الغاز الروسي، وبالتالي تنافسية أقل للسلع الألمانية في الأسواق العالمية، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وتراجع القوة الشرائية للمواطن الألماني من أجل دفع فاتورة الطاقة، ولا ننسى أن هذا القرار جاء من جانب واحد، وأن الرئيس الروسي أكد أن بلاده مستمرة بالإيفاء بالتزاماتها ولن تقلل إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي".
البرلمان العراقي يعطي فرصة جديدة للكرد
قرر البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة مجددا بعد استبعاد المرشح هوشيار زيباري، فهل يحق للبرلمان اتخاذ هذا القرار؟ وكيف ستحسم المحكمة الاتحادية مسألة قانونية هذا القرار من عدمه؟
حول هذه الأسئلة أجاب المحلل السياسي العراقي، واثق الجابري بقوله لـ "بلا قيود
":
"هذا اجتهاد من رئيس البرلمان، لكن هناك اعتراضات سياسية على هذا القرار، إذ ليس من صلاحيته فتح باب النرشح من جديد، ولربما جاء القرار من أجل إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني، لتقديم مرشح آخر، لأنه عادة يكون هذا المنصب للكرد، ننتظر قرار المحكمة الاتحادية إن كانت ستقر بدستورية القرار أو لا".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي...