https://arabic.sputniknews.com/20220222/الناتو-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-اليوم-بمشاركة-أوكرانيا-1058996810.html
"الناتو" يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم بمشاركة أوكرانيا
"الناتو" يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم بمشاركة أوكرانيا
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أوكرانيا، للتباحث بشأن القرار الروسي المتعلق بالاعتراف بجمهوريتي... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:18+0000
2022-02-22T13:18+0000
2022-02-22T13:18+0000
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وجاء في بيان الحلف: "اليوم الثلاثاء، 22 فبراير/ شباط، سيتحدث الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع استثنائي للجنة الناتو وأوكرانيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"الناتو" يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم بمشاركة أوكرانيا
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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أوكرانيا، للتباحث بشأن القرار الروسي المتعلق بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وجاء في بيان الحلف: "اليوم الثلاثاء، 22 فبراير/ شباط، سيتحدث الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع استثنائي للجنة الناتو وأوكرانيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.