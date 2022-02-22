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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/الناتو-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-اليوم-بمشاركة-أوكرانيا-1058996810.html
"الناتو" يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم بمشاركة أوكرانيا
"الناتو" يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم بمشاركة أوكرانيا
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أوكرانيا، للتباحث بشأن القرار الروسي المتعلق بالاعتراف بجمهوريتي... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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تغطية أحداث دونباس
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وجاء في بيان الحلف: "اليوم الثلاثاء، 22 فبراير/ شباط، سيتحدث الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع استثنائي للجنة الناتو وأوكرانيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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العالم

"الناتو" يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم بمشاركة أوكرانيا

13:18 GMT 22.02.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أوكرانيا، للتباحث بشأن القرار الروسي المتعلق بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وجاء في بيان الحلف: "اليوم الثلاثاء، 22 فبراير/ شباط، سيتحدث الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع استثنائي للجنة الناتو وأوكرانيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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