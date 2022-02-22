https://arabic.sputniknews.com/20220222/الويفا-يؤكد-أنه-ليس-لديه-أي-خطط-لنقل-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-من-سانت-بطرسبرغ-لأي-اعتبارات-سياسية-1058994355.html

الويفا يؤكد أن ليس لديه أي خطط لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرغ لأي اعتبارات سياسية

الويفا يؤكد أن ليس لديه أي خطط لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرغ لأي اعتبارات سياسية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه ليس لديه أي خطط لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرغ بسبب اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T12:33+0000

2022-02-22T12:33+0000

2022-02-22T12:42+0000

روسيا

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وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجب أن تقام المباراة في سان بطرسبرج يوم 28 مايو/أيار.وقال ممثلو الاتحاد لصحيفة "غارديان" البريطانية: "اليويفا يراقب الوضع بلا توقف وعن كثب. لا توجد خطط لتأجيل المباراة في الوقت الحالي".في الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أنه نظرًا لتقلب الموقف، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس خيارات مختلفة.في البداية، كان من المفترض أن تستضيف سانت بطرسبرغ المباراة النهائية في موسم 2020/21، لكن تم تغيير المواعيد بسبب جائحة فيروس كورونا.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.

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