https://arabic.sputniknews.com/20220222/انطلاق-جلسة-مجلس-الأمن-بشأن-لوغانسك-ودونيتسك-وأمريكا-عواقب-الخطوة-الروسية-ستكون-وخيمة-1058975702.html

انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك وأمريكا: عواقب الخطوة الروسية ستكون وخيمة

انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك وأمريكا: عواقب الخطوة الروسية ستكون وخيمة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T02:26+0000

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هذا وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، بعقد هذه الجلسة.وبدورها قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماسغرينفيلد، "إن هجوم روسيا على أوكرانيا ينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، وستتحمل موسكو المسؤولية بهذا الصدد".وأضافت، "تبعات الخطوة الروسية ستكون وخيمة في أوكرانيا والعالم".ونوهت بأن "الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يختبر المنظومة الدولية، كما انتهك اتفاق مينسك"، حسب قولها.وشددت على أن الولايات المتحدة ستعتمد إجراءات وعقوبات إضافية لإخضاع روسيا للقانون الدولي.من جهته، دعا مندوب ألبانيا، لانسحاب القوات الروسية من على الحدود. مشيرا إلى أم موسكو تهدد استقلال أوروبا.ودعا المندوب الفرنسي روسيا إلى العودة عن قرارها. معلنا تضامن بلاده مع أوكرانيا وأنها ستواصل الجهود لدعم حكومة كييف.أما مندوب الهند فقال إن اتفاقات مينسك هي أساس أي تسوية سلمية.ولفت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، إلى أن الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا لها تداعيات طويلة المدى. معتبرة قرارات اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا.وشددت على أنبريطانيا ستفرض حزمة عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا. وطالبت موسكو بالعدول عن قرارها والعمل على تسوية سلمية مع أوكرانيا.وأضافت، "نحث روسيا على التراجع عن مواقفها ضد أوكرانيا والانخراط في المفاوضات. مجلس الأمن وأعضاؤه يتحملون المسؤولية عن تسوية النزاع في أوكرانيا.وقالت إن روسيا تخلت عن اتفاقيات مينسك باتخاذها الخطوات أحادية الجانب ضد أوكرانيا. مشيدة بما اعتبرته ضبط نفس أبدته كييف في مواجهة الحشد العسكري الروسي.بدورها دعت مندوبة المكسيك في مجلس الأمن، الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا والتهدئة والدبلوماسية والحوار بين جميع الأطراف.أما مندوب البرازيل فقال إن بلاده تتابع بقلق بالغ التوتر في أوكرانيا وضواحيها الذي يتصاعد يوما بعد يوم. مجددا دعوة برازيليا لكل الأطراف للانخراط في حوار يسوده الانفتاح والمرونة.

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