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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/برلمانا-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يعتمدان-قانونا-بشأن-المصادقة-على-معاهدة-التعاون-مع-روسيا--1058981810.html
برلمانا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعتمدان قانونين بشأن المصادقة على معاهدة التعاون مع روسيا
برلمانا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعتمدان قانونين بشأن المصادقة على معاهدة التعاون مع روسيا
أقر برلمانا جمهورية لوغانسك ودونيتسك، اليوم الثلاثاء، قانونين بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:25+0000
2022-02-22T09:03+0000
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن برلمان جمهورية لوغانسك صوت بأغلبية خلال الجلسة غير العادية للبرلمان.وبحسب المراسل، بلغ عدد النواب الذين صوتوا 46 نائبا حضروا الجلسة وأيدوا اعتماد قرار التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا.وفي السياق نفسه، اعتمد برلمان جمهورية دونيتسك قانونا مشابها، حيث صوت جميع النواب الـ 87 الحاضرين لصالح اعتماد القرار ذي الصلة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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برلمانا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعتمدان قانونين بشأن المصادقة على معاهدة التعاون مع روسيا

08:25 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 09:03 GMT 22.02.2022)
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الحياة اليومية في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 30 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أقر برلمانا جمهورية لوغانسك ودونيتسك، اليوم الثلاثاء، قانونين بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن برلمان جمهورية لوغانسك صوت بأغلبية خلال الجلسة غير العادية للبرلمان.
وبحسب المراسل، بلغ عدد النواب الذين صوتوا 46 نائبا حضروا الجلسة وأيدوا اعتماد قرار التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا.
وفي السياق نفسه، اعتمد برلمان جمهورية دونيتسك قانونا مشابها، حيث صوت جميع النواب الـ 87 الحاضرين لصالح اعتماد القرار ذي الصلة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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