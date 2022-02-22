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https://arabic.sputniknews.com/20220222/بروكسل-لن-تكون-العقوبات-جراء-الاعتراف-بلوغانسك-ودونيتسك-مشابهة-للعقوبات-جراء-ضم-القرم--1058992899.html
بروكسل: عقوبات الاتحاد الأوروبي جراء الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك ليست كالعقوبات جراء ضم القرم
بروكسل: عقوبات الاتحاد الأوروبي جراء الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك ليست كالعقوبات جراء ضم القرم
أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المفروضة على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لن تكون كالعقوبات المفروضة على ضم شبه جزيرة القرم. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:06+0000
2022-02-22T12:19+0000
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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي في بروكسل إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على الأفراد الذين "صوتوا" لقرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك المنظمات العاملة في هذه المناطق.وأكد مامير أن "المقترحات (بشأن العقوبات الجديدة) ليست مجرد تكرار للإجراءات التي تم تقديمها في الوضع مع شبه جزيرة القرم في عام 2014."ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/قطر-منتجو-الغاز-لا-يوافقون-على-عقوبات-ضد-عضو-بمنتدى-مصدري-الغاز--1058987506.html
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بروكسل: عقوبات الاتحاد الأوروبي جراء الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك ليست كالعقوبات جراء ضم القرم

12:06 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / YVES HERMANمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المفروضة على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لن تكون كالعقوبات المفروضة على ضم شبه جزيرة القرم.
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي في بروكسل إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على الأفراد الذين "صوتوا" لقرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك المنظمات العاملة في هذه المناطق.

"ستوجه هذه العقوبات ضد أولئك الذين اتخذوا القرار، الذين صوتوا للاعتراف بهذه المناطق. وهذا يختلف عن مجموعة العقوبات التي تم تبنيها في شبه جزيرة القرم في عام 2014. وستكون حزمة العقوبات هذه أيضًا. موجه ضد المنظمات العاملة في هذه المناطق ".

إريك مامر
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية
وأكد مامير أن "المقترحات (بشأن العقوبات الجديدة) ليست مجرد تكرار للإجراءات التي تم تقديمها في الوضع مع شبه جزيرة القرم في عام 2014."
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
سعد الكعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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