https://arabic.sputniknews.com/20220222/بعد-قرار-ألمانيا-بوقف-التيار-الشمالي-2-أسئلة-حول-الواقع-والمآلات-1059011596.html

بعد قرار ألمانيا بوقف "التيار الشمالي 2".. أسئلة حول الواقع والمآلات

بعد قرار ألمانيا بوقف "التيار الشمالي 2".. أسئلة حول الواقع والمآلات

بعدما أوقف المستشار الألماني أولاف شولتز تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق ردا على مزاعم غزو روسي لأوكرانيا، من المهم أن نفهم طبيعة اعتماد... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T17:02+0000

2022-02-22T17:02+0000

2022-02-22T17:02+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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فمن الممكن أن يؤدي التصعيد إلى تأخير روسيا تسليم الغاز الطبيعي أو تقليص الكميات، رغم أنه بحسب جمعية "زوكونفت غاز" لا توجد حاليًا دلائل على أن روسيا لا تفي بالتزاماتها تجاه شركائها الذين أبرمت معهم عقودا للتوريد... لكن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى سيؤثر ذلك على سوق الغاز الألماني؟ما هي كميات الغاز التي استوردتها ألمانيا؟وفقًا للمكتب الفيدرالي للاقتصاد والرقابة على الصادرات (بي إيه إف إيه)، استوردت ألمانيا 142 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول، أي أقل بنسبة 6.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.وبلغ الاستهلاك المحلي 100 مليار متر مكعب في عام 2021، ووفقًا للرابطة الفيدرالية للطاقة وصناعات المياه (بي دي إي دبليو)، يتم تحويل بعض الواردات إلى بلدان أخرى.لكن رئيس مشغل محطة الطاقة أنيبر، كلاوس ديتر ماوباخ، يؤكد أنه "لا يمكن استبدال روسيا كمورد في السنوات المقبلة"، حسب رويترز.كان لدى الموردين والمستوردين الأوروبيين عقود توريد لخطوط الأنابيب الروسية بشروط تصل إلى 30 عامًا، حيث تعتمد الأسعار على أسعار النفط الخام أو الأسعار في نقاط تداول الغاز الافتراضية التي نشأت في المحاور التقليدية.تمتلك ألمانيا رواسب غاز جوفية بحجم 24 مليار متر مكعب، لكن هذا الموجود يتوافق مع حوالي ربع المتطلبات السنوية فقط.ووفقًا لاتحاد الصناعة غاز إنفراستراكشر أوربا، يبلغ مستوى مرافق تخزين الغاز الألمانية حاليًا 31%، وهو أقل بقليل من نقطة مئوية واحدة مما كان عليه قبل عام.ونتيجة لانفجار الأسعار، أعلن وزير الاقتصاد الفيدرالي روبرت هابيك، أنه في المستقبل سيتم تنظيم المشغلين بطريقة تجعل مرافق التخزين ممتلئة قدر الإمكان.لماذا تحتاج ألمانيا الغاز؟وفقًا لـ "بي دي إي دبليو"، تم توليد 15.3% من الكهرباء الألمانية في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في عام 2021، وإذا لم يتم استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، فمن الممكن سد الفجوة إما عن طريق استيراد الكهرباء من دول أخرى أو عن طريق زيادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.لكن عددا من الأرقام ينبغي أخذه في الحسبان، منها أن حوالي 41.5 مليون أسرة في ألمانيا يتم تدفئتهم بالغاز، وبعض الصناعات، مثل صناعة السيراميك، لا يمكنها الإنتاج دون الغاز الطبيعي.ما هي مصادر الطاقة الأخرى التي تشتريها ألمانيا من روسيا؟على الرغم من التقلبات في العلاقات السياسية، تتمتع ألمانيا وروسيا بشراكة اقتصادية وثيقة منذ عقود.فوفقًا لـ "بي إيه إف إيه"، حصلت ألمانيا على 34% من نفطها الخام من روسيا بين يناير وديسمبر 2021، ووفقًا لجمعية مستوردي الفحم "في دي كيه آي"، أطلق الفحم الصلب الروسي 53% من محطات الطاقة المحلية والأفران العالية العام الماضي.كيف سيتطور طلب الغاز؟بسبب توسع الطاقات المتجددة والأهداف المناخية الملحة، يجب أن ينخفض ​​الطلب الألماني على الغاز الطبيعي تدريجياً، حيث يجب استبدال سخانات الغاز الطبيعي بمضخات حرارية وبدائل أخرى على المدى الطويل.بالإضافة إلى سرعة توسع الكهرباء الخضراء، فإن انتشار هذا الهيدروجين "الأخضر"، الذي يتم الحصول عليه بمساعدة الطاقات المتجددة، يحدد أيضًا متطلبات الغاز الطبيعي في المستقبل.ووفقًا لسيناريوهات وكالة الطاقة الدولية "آي إي إيه" فإن الأهداف المناخية التي وعدت بها الدول الأوروبية حاليًا يمكن أن تخفض الطلب بحلول عام 2030 إلى إجمالي 504 مليار متر مكعب من 596 مليار في عام 2020. ولكن بسبب المتطلبات القانونية الحالية والمخطط لها، فإنها ستنخفض فقط إلى 587 مليار متر مكعب.ما هي البدائل للغاز الروسي؟يرى البعض أن هناك طرقا كثيرة يمكن لألمانيا وأوروبا تعويض الغاز يالروسي ببدائل أخرى، فبدلاً من استخدام خطوط الأنابيب، يمكن أيضًا نقل الغاز في صورة سائلة عن طريق السفن.ويرى أصحاب وجهة النظر تلك أن الولايات المتحدة يمكنها أن تجعل قطر وأستراليا تقوم بهذا الدور، باعتبارهما من أكبر موردي الغاز المسال هذا العام، لكن قطر تحديدا نفت رسميا أن تكون قادرة على فعل هذا.وقد أعربت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع الإمدادات إلى أوروبا إذا توقف "نورد ستريم 2"، لكن يبدو أنها لن تقدر على فعل هذا بصورة مأمولة، وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار في أوروبا.لهذا، ينصح البعض بوجوب توسيع البنية التحتية المقابلة، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر حدوث تقلبات أكبر في العرض وأسعار الغاز المشحون.

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