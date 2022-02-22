https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-لرئيس-أذربيجان-اليوم-سنوقع-اتفاقية-تعاون-الحلفاء-وهذه-مرحلة-جديدة-في-العلاقات-1058997342.html
بوتين لرئيس أذربيجان: اليوم سنوقع اتفاقية تعاون الحلفاء وهذه مرحلة جديدة في العلاقات
بوتين لرئيس أذربيجان: اليوم سنوقع اتفاقية تعاون الحلفاء وهذه مرحلة جديدة في العلاقات
قال الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، إن إعلان تعاون الحلفاء المزمع توقيعه مع روسيا واسع للغاية، ويتضمن حوالي 40 نقطة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:25+0000
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وقال علييف خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "الإعلان شامل للغاية، فهو يحتوي على أكثر من 40 نقطة، ويغطي أهم مجالات تفاعلنا، وسيكون ذا أهمية قصوى لمستقبل علاقاتنا الثنائية". وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن الوثيقة "سيكون لها بالتأكيد معنى إيجابي للغاية بالنسبة للبلدين وتفاعلهما، وكذلك بالنسبة للأمن الإقليمي، مضيفا: "إننا نقدر حقًا العلاقات الودية وحسن الجوار التي تطورت بين بلدينا، ونعمل على تقويتها، وأعتقد أن توقيع إعلان تعاون الحلفاء هو مثال جيد للغاية على مدى نشاطنا في السنوات الأخيرة وزاد من إمكانات التعاون المتبادل. لم يكن مجرد كلام وليس نوايا فحسب، بل أفعالا ملموسة أيضا ".بدوره قال الرئيس بوتين: "أشكركم على قبول الدعوة. زيارتكم تأتي عشية حدث مهم في علاقاتنا الثنائية، وهي الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، واليوم سنوقع إعلانا بشأن تعاون الحلفاء"، ووصفها بأنها مرحلة جديدة في تطور العلاقات الروسية الأذربيجانية.وكان علييف قد وصل إلى موسكو أمس الإثنين، ولن تقتصر زيارته على المفاوضات مع الرئيس الروسي فحسب، حيث من المتوقع أن يتعرف رئيس الجمهورية على معرض الصور المشترك لـ "تاس" والوكالة الأذربيجانية "أزرتاج"، المخصص للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأذربيجان، كما سيلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الروسية الرائدة في نادي رؤساء تحرير تاس.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/الكرملين-بوتين-وعلييف-يوقعان-إعلان-تعاون-الحليفين-عقب-مباحثاتهما-غدا-1058950071.html
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العالم, روسيا, أخبار أذربيجان
بوتين لرئيس أذربيجان: اليوم سنوقع اتفاقية تعاون الحلفاء وهذه مرحلة جديدة في العلاقات
13:25 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، إن إعلان تعاون الحلفاء المزمع توقيعه مع روسيا واسع للغاية، ويتضمن حوالي 40 نقطة.
وقال علييف خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "الإعلان شامل للغاية، فهو يحتوي على أكثر من 40 نقطة، ويغطي أهم مجالات تفاعلنا، وسيكون ذا أهمية قصوى لمستقبل علاقاتنا الثنائية".
وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن الوثيقة "سيكون لها بالتأكيد معنى إيجابي للغاية بالنسبة للبلدين وتفاعلهما، وكذلك بالنسبة للأمن الإقليمي، مضيفا: "إننا نقدر حقًا العلاقات الودية وحسن الجوار التي تطورت بين بلدينا، ونعمل على تقويتها، وأعتقد أن توقيع إعلان تعاون الحلفاء هو مثال جيد للغاية على مدى نشاطنا في السنوات الأخيرة وزاد من إمكانات التعاون المتبادل. لم يكن مجرد كلام وليس نوايا فحسب، بل أفعالا ملموسة أيضا ".
بدوره قال الرئيس بوتين: "أشكركم على قبول الدعوة. زيارتكم تأتي عشية حدث مهم في علاقاتنا الثنائية، وهي الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، واليوم سنوقع إعلانا بشأن تعاون الحلفاء"، ووصفها بأنها مرحلة جديدة في تطور العلاقات الروسية الأذربيجانية.
وكان علييف قد وصل إلى موسكو أمس الإثنين، ولن تقتصر زيارته على المفاوضات مع الرئيس الروسي فحسب، حيث من المتوقع أن يتعرف رئيس الجمهورية على معرض الصور المشترك لـ "تاس" والوكالة الأذربيجانية "أزرتاج"، المخصص للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأذربيجان، كما سيلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الروسية الرائدة في نادي رؤساء تحرير تاس.