https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-يعترف-بـ-لوغانسك-ودونيتسك-ودوريات-حراسة-في-مياه-الشرق-الأوسط-للبحرية-الأمريكية-وشركائها-1059004156.html

بوتين يعترف بـ لوغانسك ودونيتسك ودوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط للبحرية الأمريكية وشركائها

بوتين يعترف بـ لوغانسك ودونيتسك ودوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط للبحرية الأمريكية وشركائها

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعملية لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وإقامة علاقات دبلوماسية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T15:04+0000

2022-02-22T15:04+0000

2022-02-22T15:04+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين يعترف بـ لوغانسك ودونيتسك ودوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط للبحرية الأمريكية وشركائها بوتين يعترف بـ لوغانسك ودونيتسك ودوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط للبحرية الأمريكية وشركائها

بوتين يوقع مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويوجه بضمان حفظ السلام بالجمهوريتينوجاء في مرسوم الرئيس "على القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك استجابة لطلبات مناسبة من قبل رئيسيهما، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما".في الوقت نفسه أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، معلقة على إمكانية لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، أن موسكو مستعدة دائما للمفاوضات.في حديثه لعالم سبوتنيك قال أندريه موتارزين المحلل السياسي الروسي إن روسيا تدرك تماما ما هي المشاكل التي ستواجهها بعد توقيع هذه المعاهدات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وروسيا تدعم شعبيهما وستقدم لهم المعونة المادية والاقتصادية وعند الضرورة ستقدم لهم المعونة العسكرية.وأضاف موتارزين أن هدف الولايات المتحدة خنق الاقتصاد الروسي وإثارة غضب الشعب الروسي داخل البلاد والتشجيع على القيام بثورة ما يسمى بالربيع الروسي وهذه رغبة واشنطن في مواجهة شعبية الرئيس بوتين المتزايدة، وطبعا الولايات المتحدة ستحاول طرد روسيا من سوق الطاقة الأوروبية وقطع مشروع التيار الشمالي 2، وروسيا تدرك كل هذا لكن واشنطن وأوروبا لا يعلمون أن عائدات النفط والغاز لا تتعدى 25% من الميزانية الروسية ضمن بقية العائدات الواردة من المصادر الأخرى، وبايدن يتصور أن روسيا ليست سوى محطة بنزين ولا أكثر من ذلك وهذا تصور واشنطن منذ عقود ولا يدركون التغييرات التي جرت في الاقتصاد الروسي.الأسطول الأمريكي الخامس يقول إن البحرية الأمريكية وشركاءها سيقومون بدوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط باستخدام 100 سفينةقال قائد الأسطول الأمريكي الخامس إن البحرية الأمريكية وشركاءها الأمنيين سيقومون بدوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط باستخدام 100 سفينة مسيرة العام المقبل لتعزيز قوة الردع في مواجهة هجمات، مثل التي قد تشنها إيران.وفي العام الماضي، أنشأ الأسطول الأمريكية فرقة عمل جديدة لدمج الأنظمة المسيرة والذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية لأسطولها الخامس المتمركز في البحرين.وقال نائب الأميرال براد كوبر في معرض دفاعي في أبو ظبي إنه بحلول صيف العام المقبل، ستكون 100 سفينة متطورة غير مأهولة تقوم بدوريات في المياه في أنحاء هذه المنطقة".وتعليقا على هذا الموضوع قال العميد هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، في حديثه لعالم سبوتنيك، إنه أولا يستغرب التصريح فيما يتعلق بمياه الشرق الأوسط، ماذا يقصد بها تحديدا، لأنه عادة الأسطول الخامس الأمريكي نقطة نفوذه وعمله الخليج وبحر عُمان ومركز القيادة بالبحرين بينما الشرق الأوسط إذا كان يقصد به البحر المتوسط فهذا من صلاحيات ومن مناطق نفوذ الأسطول السادس.وأحيانا تجري البحرية الأمريكية تشكيلات بالقطع البحرية ما بين أسطول وأسطول فمثلا سفن الأسطول السادس المنتشر بالبحر المتوسط كان يمكن أن تنتقل إلى أسطول آخر وتستبدل بأخرى، والأسطول الأمريكي عادة به حاملات طائرات وسفن بحرية كبرى وفرقاطات تقوم بأعمال الدورية البحرية ويضاف إليها زوارق إنزال، وكل هذا مجموع قطع لا يبلغ عددها مئة إلا إذا قام الأمريكيون بتعزيز الأسطول الخامس، أما إذا كان سيقوم بدوريات فليس له دخول المتوسط..وعن التوقيت قال جابر لماذا هذا الوقت بالذات، هل هذا له علاقة بإمكانية الحرب في أوكرانيا وإمكانية تقدم الجيش الروسي داخل أوكرانيا لإنقاذ جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وإذا كانت أعمال دورية ستتم في حوض البحر المتوسط فهذا تحد لموسكو التي لديها قاعدة بحرية في طرطوس والسفن البحرية الروسية تتنقل بين طرطوس والبحر الأسود..الديوان الملكي الأردني يقول التسريبات عن حسابات ببنوك سويسرا تخص الملك مضللةقال الديوان الملكي الأردني إن التسريبات بشأن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله إنما هي "معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة".وقال الديوان الملكي في بيان إن هذه التقارير "يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة"، مضيفا أن "الأرقام غير دقيقة"وجاء في البيان أن الجزء الأكبر من الأموال الواردة في عدة تقارير تتعلق باستبدال طائرات ورثها الملك عن والده الملك الحسين.وقال الديوان إن هذه الحسابات البنكية مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة وتديرها "الخاصة الملكية"، وهي إدارة مسؤولة عن النفقات الملكية وتأسست قبل 70 عاما.في حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: "بالتاكيد في ظل تجاذبات القوى الإقليمية والقوى الدولية وربما القضية الفلسطينية وموقف الملك عبدالله منها، خصوصا شكل التهويد في المسجد الأقصى ودور المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها قيمة على الأماكن الإسلامية الموجودة فهذه مسألة تثير ضجرا كبيرا جدا.وأضاف غباشي أن الحديث عن أكبر بنك سويسري يضم في طياته معظم رؤوس الأموال الخاصة برجال أعمال أو ساسة أو ملوك عرب وأجانب وحين يتم التسريب بهذا الشكل من الممكن إذن أن يكون الدور اليهودي أو الإسرائيلي ضلعا كبيرا فيه وفي النهاية الغرض هو الابتزاز السياسي.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك

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