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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بيسكوف-الكرملين-لم-يشاهد-خطاب-بايدن-بوتين-كان-في-اجتماع-عمل-1059022552.html
بيسكوف: الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن.. بوتين كان في اجتماع عمل
بيسكوف: الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن.. بوتين كان في اجتماع عمل
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين لم يشاهد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن أوكرانيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأشار بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يعقد اجتماع عمل، مشيرا إلى أن الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن بشأن أوكرانيا.وادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا.وقال بايدن: "إذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، أمريكا تراقب عن كثب إمدادات الطاقة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعطل".وقال بوتين، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".وتابع بوتين موضحا، أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-حول-استخدام-الجيش-الروسي-في-دونباس-إذا-لزم-الأمر-سنفي-بالتزاماتنا--1059010572.html
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بيسكوف: الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن.. بوتين كان في اجتماع عمل

20:27 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 20:53 GMT 22.02.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين لم يشاهد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن أوكرانيا.
وأشار بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يعقد اجتماع عمل، مشيرا إلى أن الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن بشأن أوكرانيا.
وادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين حول استخدام الجيش الروسي في دونباس: إذا لزم الأمر سنفي بالتزاماتنا
16:35 GMT
وقال بايدن: "إذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، أمريكا تراقب عن كثب إمدادات الطاقة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعطل".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس، أن موسكو ستفي بالتزاماتها إذا لزم الأمر.

وقال بوتين، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن جهود سلطات كييف الحالية، أنهت اتفاقيات مينسك، فقد ماتت الاتفاقيات قبل فترة طويلة من اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. منوها إلى أن روسيا عملت في إطار اتفاقيات مينسك منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وكانت مهتمة بتنفيذها.

وتابع بوتين موضحا، أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".
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