https://arabic.sputniknews.com/20220222/بيسكوف-الكرملين-لم-يشاهد-خطاب-بايدن-بوتين-كان-في-اجتماع-عمل-1059022552.html

بيسكوف: الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن.. بوتين كان في اجتماع عمل

بيسكوف: الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن.. بوتين كان في اجتماع عمل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين لم يشاهد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن أوكرانيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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وأشار بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يعقد اجتماع عمل، مشيرا إلى أن الكرملين لم يشاهد خطاب بايدن بشأن أوكرانيا.وادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا.وقال بايدن: "إذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، أمريكا تراقب عن كثب إمدادات الطاقة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعطل".وقال بوتين، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".وتابع بوتين موضحا، أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوتين-حول-استخدام-الجيش-الروسي-في-دونباس-إذا-لزم-الأمر-سنفي-بالتزاماتنا--1059010572.html

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