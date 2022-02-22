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https://arabic.sputniknews.com/20220222/تغطية-مباشرة-المؤتمر-الصحفي-للرئيس-الروسي-ونظيره-الأذربيجاني-1059007190.html
تغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني
تغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني
استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:45+0000
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روسيا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في موسكو - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني

15:45 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 16:16 GMT 22.02.2022)
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استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية.
ووقع الرئيسان اتفاقية تعاون الحلفاء، وتحتوي الاتفاقية على أكثر من 40 نقطة على نطاق واسع للتفاعل.
الجديد أولاًالقديم أولاً
16:16 GMT 22.02.2022
علييف: "اتفاقية تعاون الحلفاء شاملة للغاية، ويحتوي على أكثر من 40 نقطة، ويغطي أهم مجالات تفاعلنا، وكما قلت، سيكون ذا أهمية كبيرة لمستقبل علاقاتنا الثنائية".
16:16 GMT 22.02.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
الكرملين: بوتين وعلييف يوقعان إعلان "تعاون الحليفين" عقب مباحثاتهما غدا
أمس, 12:41 GMT
16:14 GMT 22.02.2022
علييف: "أنا سعيد لأن اتصالاتنا منتظمة، لقد التقينا قبل أقل من ثلاثة أشهر في نهاية نوفمبر، واليوم أنا في روسيا، كل هذا يشير إلى أن علاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي للغاية، وبالطبع فإن الاجتماعات الشخصية دائمًا ما تكون ذات أهمية خاصة".
16:12 GMT 22.02.2022
علييف: "إعلان تفاقية تعاون الحلفاء، بين أذربيجان وروسيا تفتح آفاقًا ضخمة من أجل المستقبل".
16:05 GMT 22.02.2022
علييف: "روسيا هي شريكنا الرئيسي في البحث عن طرق لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".
16:02 GMT 22.02.2022
بوتين: "إن المنظمات التجارية الروسية مهتمة بالتعاون مع أذربيجان في مجال صناعة الطاقة، وهي مستعدة للمساعدة في تحديث الشبكات الكهربائية الأذربيجانية، ومستعدة للانضمام إلى المشاريع في مجال مصادر الطاقة المتجددة".
15:57 GMT 22.02.2022
بوتين: "روسيا مهتمة بالتعاون مع أذربيجان في صناعة الطاقة الكهربائية".
15:57 GMT 22.02.2022
بوتين: "نحن ممتنون للقيادة الأذربيجانية لدعم وتعزيز اللغة والثقافة الروسية في الجمهورية، حوالي 300 مدرسة للغة الروسية موجودة في البلاد، وتعمل كليات اللغة الروسية في معظم الجامعات".
15:55 GMT 22.02.2022
بوتين: "الإعلان بشأن تعاون الحلفاء بين روسيا وأذربيجان، والذي وقعناه للتو مع رئيس جمهورية أذربيجان، يمثل انتقال العلاقات بين الدولتين إلى مستوى جديد نوعيًا".
15:54 GMT 22.02.2022
بوتين: "اتفاقية التعاون مع باكو يشير إلى مستوى جديد من التعاون بين الحلفاء".
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