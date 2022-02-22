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https://arabic.sputniknews.com/20220222/تلفزيون-مقتل-60-في-انفجار-بمنجم-ذهب-غير-مرخص-في-بوركينا-فاسو-1058975408.html
مقتل 60 في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو
مقتل 60 في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو
ذكر التلفزيون الحكومي في بوركينا فاسو، أن نحو 60 فردا لاقوا حتفهم وأصيب العشرات أمس الاثنين في انفجار في منجم ذهب غير مرخص بجنوب شرق البلاد. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T01:58+0000
2022-02-22T02:05+0000
بوركينا فاسو
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ونقل التلفزيون عن مسؤول محلي قوله، إن سبب الانفجار الذي وقع في إقليم بوني غير معروف بعد.وأظهرت صور أشجارا سقطت ومنازل دمرت بفعل الانفجار كما ظهرت جثامين مغطاة بالقماش، وفقا لرويترز.ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/قائد-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-يؤدي-اليمين-رئيسا-للبلاد-1058715422.html
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بوركينا فاسو, أخبار العالم الآن

مقتل 60 في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو

01:58 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 02:05 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / Vincent Badoجيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
جيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Vincent Bado
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ذكر التلفزيون الحكومي في بوركينا فاسو، أن نحو 60 فردا لاقوا حتفهم وأصيب العشرات أمس الاثنين في انفجار في منجم ذهب غير مرخص بجنوب شرق البلاد.
ونقل التلفزيون عن مسؤول محلي قوله، إن سبب الانفجار الذي وقع في إقليم بوني غير معروف بعد.
وأظهرت صور أشجارا سقطت ومنازل دمرت بفعل الانفجار كما ظهرت جثامين مغطاة بالقماش، وفقا لرويترز.
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو يؤدي اليمين رئيسا للبلاد
16 فبراير, 16:23 GMT
ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.
ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.
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