https://arabic.sputniknews.com/20220222/تلفزيون-مقتل-60-في-انفجار-بمنجم-ذهب-غير-مرخص-في-بوركينا-فاسو-1058975408.html
مقتل 60 في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو
مقتل 60 في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو
ذكر التلفزيون الحكومي في بوركينا فاسو، أن نحو 60 فردا لاقوا حتفهم وأصيب العشرات أمس الاثنين في انفجار في منجم ذهب غير مرخص بجنوب شرق البلاد. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T01:58+0000
2022-02-22T01:58+0000
2022-02-22T02:05+0000
بوركينا فاسو
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057048036_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_6b29adf1786c27495a1b97d623e650be.jpg
ونقل التلفزيون عن مسؤول محلي قوله، إن سبب الانفجار الذي وقع في إقليم بوني غير معروف بعد.وأظهرت صور أشجارا سقطت ومنازل دمرت بفعل الانفجار كما ظهرت جثامين مغطاة بالقماش، وفقا لرويترز.ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/قائد-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-يؤدي-اليمين-رئيسا-للبلاد-1058715422.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057048036_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_76476cc6614a507db213cb7730a78055.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, أخبار العالم الآن
مقتل 60 في انفجار بمنجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو
01:58 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 02:05 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
ذكر التلفزيون الحكومي في بوركينا فاسو، أن نحو 60 فردا لاقوا حتفهم وأصيب العشرات أمس الاثنين في انفجار في منجم ذهب غير مرخص بجنوب شرق البلاد.
ونقل التلفزيون عن مسؤول محلي قوله، إن سبب الانفجار الذي وقع في إقليم بوني
غير معروف بعد.
وأظهرت صور أشجارا سقطت ومنازل دمرت بفعل الانفجار
كما ظهرت جثامين مغطاة بالقماش، وفقا لرويترز.
ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.
ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.