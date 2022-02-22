https://arabic.sputniknews.com/20220222/حزب-الوطن-التركي-على-أنقرة-الاعتراف-باستقلال-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058980227.html
حزب الوطن التركي: على أنقرة الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
حزب الوطن التركي: على أنقرة الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
قال دوجو بيرينجيك، رئيس مجلس إدارة حزب الوطن التركي اليساري لسبوتنيك، إنه ينبغي على تركيا أن تحذو حذو روسيا في الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لأن... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T07:51+0000
2022-02-22T07:51+0000
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أنقرة – سبوتنيك. وأشار بيرينجيك إلى أن "الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، يخدم مصالح وأمن تركيا"، معتبرا أن هذه الخطوة تعد "ضربة خطيرة لتوسع الناتو إلى الشرق، والتهديدات لتركيا".وأوضح: "يجب ألا تظل تركيا غير مبالية بهذه العملية. هذا الأمر له أهمية تاريخية. اعتراف تركيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والذي سيمثل ضربة لخطط الولايات المتحدة في توسيع الناتو إلى الشرق، سيكون مناسبًا من وجهة نظر مصالح أنقرة وأمنها. وينطلق حزبنا من المصالح الاستراتيجية لتركيا".وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية إن اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كانت خطوة غير مقبولة تنتهك اتفاقيات مينسك وسلامة أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا، أمس الاثنين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، كما وقع بوتين مرسومي الاعتراف بسيادة الجمهوريتين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ليأتي بعدها أمر الرئيس الروسي للقوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
حزب الوطن التركي: على أنقرة الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
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قال دوجو بيرينجيك، رئيس مجلس إدارة حزب الوطن التركي اليساري لسبوتنيك، إنه ينبغي على تركيا أن تحذو حذو روسيا في الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لأن ذلك يتوافق مع مصالح أنقرة وأمنها.
أنقرة – سبوتنيك. وأشار بيرينجيك إلى أن "الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، يخدم مصالح وأمن تركيا"، معتبرا أن هذه الخطوة تعد "ضربة خطيرة لتوسع الناتو إلى الشرق، والتهديدات لتركيا".
وأوضح: "يجب ألا تظل تركيا غير مبالية بهذه العملية. هذا الأمر له أهمية تاريخية. اعتراف تركيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والذي سيمثل ضربة لخطط الولايات المتحدة في توسيع الناتو إلى الشرق، سيكون مناسبًا من وجهة نظر مصالح أنقرة وأمنها. وينطلق حزبنا من المصالح الاستراتيجية لتركيا".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية
إن اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كانت خطوة غير مقبولة تنتهك اتفاقيات مينسك وسلامة أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، قد دعا، أمس الاثنين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، كما وقع بوتين مرسومي الاعتراف بسيادة الجمهوريتين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ليأتي بعدها أمر الرئيس الروسي للقوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.