https://arabic.sputniknews.com/20220222/حمد-بن-جاسم-يكشف-أهم-سلاح-في-حسم-أي-معركة-ويدعو-الدول-العربية-لتوفير-الدعم-والمال-له-1058989609.html

حمد بن جاسم يكشف "أهم سلاح في حسم أي معركة" ويدعو الدول العربية لتوفير الدعم والمال له

حمد بن جاسم يكشف "أهم سلاح في حسم أي معركة" ويدعو الدول العربية لتوفير الدعم والمال له

كشف رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن أهم الأسلحة لحسم أي معركة، داعيا الدول العربية إلى أن تدخل هذا الميدان وتقديم الدعم والمال له. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار قطر اليوم

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وقال بن جاسم، عبر حسابه على "تويتر": إن "الحروب القادمة ستثبت أن الأمن السيبراني أحد أهم الأسلحة لحسم أي معركة. ولذلك فلا بد للدول العربية أن تدخل هذا الميدان ليس بشراء التكنولوجيا من الخارج، بل بتأهيل الأجيال كي يكون أبناؤنا قادرين على المنافسة وحماية أمننا السيبراني وحماية مصالحنا".وأضاف: "فالخارج لن يبيعنا آخر ما توصل إليه من البرامج والتكنولوجيا اللازمة لتأمين أنفسنا"، مشددا على ضرورة أن "توفر دولنا المال والدعم لاستقطاب الخبرات البشرية اللازمة للتخصصات المختلفة في هذا المجال، الذي أصبح ذا أهمية حاسمة في الحروب والأزمات القادمة.وكشف مسؤولان أردنيان، في وقت سابق، أن بلادههما تعرضت خلال العام الماضي 2021، إلى 897 هجمة إلكترونية، استهدف بعضها مؤسسات سيادية بينها الديوان الملكي.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن الأردن تعرض لـ 897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها، من بينها 240 هجمة كانت من نوع الهجمات المعقدة واستهدفت مؤسسات سيادية ورسمية.وشدد على أنه لا يمكن مواجهة هذا الأمر إلا بالتعاون الدولي، لافتا إلى أن هناك دول تشارك بهذه الهجمات، بحسب قناة "المملكة" (رسمية).في سياق متصل، كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني (رسمي) المهندس أحمد ملحم، أن الشبكات المهاجمة للأردن سيبرانيا ارتبطت بـ 40 دولة.وقال خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن "عناوين إنترنت مرتبطة بـ 40 دولة استخدمت من أجل تنفيذ الهجمات على الأردن خلال 6 أشهر"، موضحا أن "من يقوم بهذه الهجمات دول، ومجموعات مدعومة من دول، ومجموعات مرتبطة بجماعات إرهابية، وعصابات الجرائم السيبرانية للكسب المادي"، وفق وكالة "عمون".وفي العاشر من الشهر الجاري، كشفت وكالة "عمون" عن تعرض العديد من الشخصيات والمؤسسات في الديوان الملكي الأردني للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "NSO" الإسرائيلية.وقالت "عمون" وقتها إنها حصلت على معلومات حصرية من مصدر أمريكي، تفيد بأن شركتان إسرائيليتان اخترقتا 8000 هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني تم مراقبتها من قبل الشركة الإسرائيلية.وكشفت الوكالة أن من بين الأرقام التي تم استهدافها عبر "بيغاسوس"، أرقام خاصة بالديوان الملكي واللجنة الأولمبية، وعضو مجلس الأعيان البارز مصطفى حمارنة والناشطة هالة عاهد والإعلامية ديما علم فراج.

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أخبار قطر اليوم