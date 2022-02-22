https://arabic.sputniknews.com/20220222/خفر-السواحل-الإيطالي-يعلن-إنقاذ-573-مهاجرا--1058994052.html
خفر السواحل الإيطالي يعلن إنقاذ 573 مهاجرا
خفر السواحل الإيطالي يعلن إنقاذ 573 مهاجرا
أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ زورقين كانا يحملان 573 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:30+0000
2022-02-22T12:30+0000
2022-02-22T12:30+0000
إيطاليا
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وحسب بيان أصدره خفر السواحل الإيطالي اليوم الثلاثاء، ونشرته رويترز، أكد أنه قام بإنقاذ 573 مهاجرا في البحر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن زورقي صيد.وفيما لفت البيان إلى تعرض الزورقين لمصاعب كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، أكد أنه تم العثور على جثة واحدة لم يمكنهم إنقاذها.وأوضح أن عملية الإنقاذ تمت قبالة الساحل الإيطالي الجنوبي، حيث قامت ثلاث وحدات من خفر السواحل بنقل المهاجرين إلى سفينة أخرى، والتي نقلتهم إلى الشاطئ في ميناء أوغوستا في صقلية.وضمت مجموعة المهاجرين الذين تم إنقاذهم 59 قاصراً، العديد منهم غير مصحوبين بذويهم.يشار إلى أن إيطاليا شهدت زيادة في عدد مهاجري القوارب في الأشهر الأخيرة، حيث تكافح الحكومة لتأمين اتفاق مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع تدفقات الهجرة غير الشرعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفكيك-شبكة-لتهريب-المهاجرين-من-تركيا-إلى-إيطاليا-باستخدام-اليخوت-1056811365.html
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إيطاليا
خفر السواحل الإيطالي يعلن إنقاذ 573 مهاجرا
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أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ زورقين كانا يحملان 573 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا.
وحسب بيان أصدره خفر السواحل الإيطالي
اليوم الثلاثاء، ونشرته رويترز، أكد أنه قام بإنقاذ 573 مهاجرا في البحر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن زورقي صيد.
وفيما لفت البيان إلى تعرض الزورقين لمصاعب كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية
، أكد أنه تم العثور على جثة واحدة لم يمكنهم إنقاذها.
وأوضح أن عملية الإنقاذ تمت قبالة الساحل الإيطالي الجنوبي، حيث قامت ثلاث وحدات من خفر السواحل بنقل المهاجرين إلى سفينة أخرى، والتي نقلتهم إلى الشاطئ في ميناء أوغوستا في صقلية.
وقال البيان إن المهاجرين أبلغوا خفر السواحل أن الجثة التي تم
العثور عليها لمهاجر توفي قبل عدة أيام.
وضمت مجموعة المهاجرين الذين تم إنقاذهم 59 قاصراً، العديد منهم غير مصحوبين بذويهم.
يشار إلى أن إيطاليا شهدت زيادة في عدد مهاجري القوارب
في الأشهر الأخيرة، حيث تكافح الحكومة لتأمين اتفاق مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع تدفقات الهجرة غير الشرعية.