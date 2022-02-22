https://arabic.sputniknews.com/20220222/دبلوماسية-ليبية-تعلق-على-خطاب-الدبيبة-تهديد-بالحرب-1059019061.html

دبلوماسية ليبية تعلق على خطاب الدبيبة: تهديد بالحرب

دبلوماسية ليبية تعلق على خطاب الدبيبة: تهديد بالحرب

اعتبرت صالحة أبوبكر العوامي، الدبلوماسية في المندوبية الليبية باليونسكو، أن خطاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، يمثل تهديدا... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T19:35+0000

2022-02-22T19:35+0000

2022-02-22T19:35+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_0:26:3115:1778_1920x0_80_0_0_cc64cddd17522812a960564f199b25be.jpg

بنغازي - سبوتنيك. وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، حول ما جاء في خطاب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وإعلانه عن موعد للانتخابات البرلمانية وخارطة طريق جديدة، قالت العوامي إن "هذا تهديد بالحرب، هذه المرة لا نعلم من هي الدولة المساندة له لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى، كل الاحتمالات واردة ببدء الحرب ووقودها الشباب".وأوضحت الدبلوماسية الليبية أن "رمي الدبيبة لحجر الانتخابات في مرمى الآخرين ليس حجة قوية لأنهم جميعا لا يريدون انتخابات ولن تحدث انتخابات خلال هذه الفترة الوجيزة كما أشار إليها المتهورون من الطبقة السياسية حسب ما وصفهم الدبيبة خلال خطابه".وتساءلت: "كيف لا يملك البرلمان اختصاصا دستوريا ؟ إذا وجود حكومته غير دستوري"، مشيرة إلى أن التلاعب بالمصطلحات أصبح سيد الموقف… حينما يريدون السلطة، يكون برلمان شرعي وحين يسحب منهم الثقة أو تنتهي المدة المحددة للحكومة يصبح غير دستوري… ما هذا الهراء".وأشارت العوامي إلى أن "كلمة الدبيبة كانت كالمعتاد لشراء ذمم البسطاء من الشباب بشعارات فضفاضة لمزيد من كسب الوقت والتجمهر على قاعدة شعبية لإظهارها للعالم، ولكن يجب عليه احترام الشعب وعدم التهكم عليه بأساليب رخيصة".وحول تأخر فتحي باشاغا، في تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان وأسبابها وتداعياتها على الأزمة الليبية اعتبرت، أن "أسباب التأخير لإيجاد توافق بين الحقائب الوزارية، وبالطبع دائما هناك حقائب حساسة ولن يتم الاتفاق عليها بسهولة مثلا كوزارة الخارجية والدفاع والمالية، وهذه الحقائب لابد من وجود شخصيات تتفق عليها جميع الأطراف، ومن المقرر أن تكون جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، الأسبوع القادم، وفقا لما نشره نواب برلمانيون".وتابعت: "كما تعرفون منذ تدخلت المحاصصة الجهوية في تشكيل الحكومات لن نجد أي حكومة ناجحة لأنها بنيت على عدم كفاءة الأداء الوظيفي الحكومي، بل ارتكزت على وضع أشخاص لترضية أطراف أو جهات أو مناطق بعينها"، مضيفة: "لذلك لم نخرج من هذا المستنقع وهذه العقلية التي لا تبني دولة".وقالت صالحة أبوبكر العوامي، الدبلوماسية في المندوبية الليبية باليونسكو: "لابد من التركيز على اختيار الأشخاص المناسبين والتركيز على الخبرة والكفاءة".وبشأن رفض الدبيبة التسليم لباشاغا وهل من المتوقع أن تتم مواجهات مسلحة بين الرجلين، أوضحت الدبلوماسية الليبية، أن "الثقة ستمنح للحكومة الأيام القادمة من قبل البرلمان وسيعمل من المكان الذي يراه مناسبا له"، مشيرة إلى أنه من "المفترض أن تباشر الحكومة الجديدة عملها من سرت وهذا ما تم الاتفاق عليه مسبقا في الاتفاق السياسي والذي خالفه الدبيبة".وعلى أي حال سواء في طرابلس أو غيرها كلها مدن ليبية، المهم أن يتم توحيد الصف وتوحيد الكلمة وتوحيد المؤسسات الحكومية، مضيفة: "يكفي تشرذم انقسامات داخل الوطن".وردا على سؤال حول القوة العسكرية التي يملكها باشاغا وهل يستطيع السيطرة على مقرات استراتيجية في طرابلس إذا ما رفض الدبيبة التسليم بشكل سلمي أكدت: "نعم، يستطيع باشاغا فعل ذلك ولكن لا أتوقع أن يفعلها لأن الرجل أتى باسم السلام ووحدة الصف لا للحرب، وفي كلمته الأخيرة كرر أكثر من مرة أننا نادمون على السنوات الماضية مما حصل من قتل ودمار بين أبناء الشعب الواحد، وقال كذلك لا نريد حربا وتحدث عن الصلح والسلام ونبذ فكرة الحرب".وعن عدد الحقائب التي ستكون ضمن حكومة باشاغا قالت، إنها "لا تختلف عن الحكومات السابقة تقريبا وتوقعت نفس العدد ونفس الحقائب الوزارية لترضية الجميع"، قائلة: "أتمنى أن لا تكون عليه ضغوط من أي جهة كانت سواء مدنية أو عسكرية لكي ينجح في حكومته الجديدة، داعية إلى تجنب الفشل الذي أثر على المستوى المعيشي للمواطنين".وأعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في خطاب متلفز أمس الأثنين، عن تفاصيل خطة تحمل اسم "عودة الأمانة للشعب الليبي"، حسب وصفه، والتي ستتضمن إجراء انتخابات برلمانية فقط في شهر يونيو/ حزيران المقبل.وأكد على "العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 أو القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن الانتخابات البرلمانية في حال تعطل مسار إعداد مشروع الانتخابات"، مؤكدا على "انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق في 24 يونيو/حزيران وفق جدول زمني تفصيلي تضعه مفوضية الانتخابات".

https://arabic.sputniknews.com/20220221/الدبيبة-دخلت-في-مفاوضات-مع-مختلف-الأطراف-لكنني-لن-أقبل-بأن-أبيع-الوطن-أو-أن-تعود-الحرب-1058970915.html

https://arabic.sputniknews.com/20220217/فتحي-باشاغا-يجب-الاحتكام-إلى-العقل-لنشيد-ليبيا-1058783857.html

https://arabic.sputniknews.com/20220219/عقيلة-صالح-يدعو-لضرورة-التوصل-إلى-تسوية-سياسية-شاملة-وإخراج-الميليشيات-والمرتزقة-من-ليبيا-1058860848.html

https://arabic.sputniknews.com/20220219/-تركيا-ندعم-الاستقرار-والمصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1058877225.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم