https://arabic.sputniknews.com/20220222/دونيتسك-منظمة-الأمن-والتعاون-الأوروبية-سجلت-خروقات-قامت-بها-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-1058980367.html
دونيتسك: منظمة الأمن والتعاون الأوروبية سجلت خروقات قامت بها القوات الأوكرانية في دونباس
دونيتسك: منظمة الأمن والتعاون الأوروبية سجلت خروقات قامت بها القوات الأوكرانية في دونباس
أفادت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء، بانتهاك قواعد القانون الدولي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب قصفها العشوائي للمناطق... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T07:53+0000
2022-02-22T07:53+0000
2022-02-22T07:53+0000
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ونشرت سلطات دونتيسك فحوى الرسالة التي تسلمتها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجاء فيها: "أكدت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في تقريرها المؤرخ بـ21 شباط / فبراير 2022، انتهاك قواعد القانون الدولي من قبل المقاتلين الأوكرانيين، وسجلت الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية".وأضافت السلطات في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، هناك أضرار عديدة لحقت بمباني الإنتاج والمباني الحيوية والاستراتيحية الأخرى نتيجة قصف منطقة نيكولايفكا بمدفعية عيار 122 ملم".كما أشارت السلطات إلى أن قوات الأمن الأوكرانية تواصل إعاقة عمل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
دونيتسك: منظمة الأمن والتعاون الأوروبية سجلت خروقات قامت بها القوات الأوكرانية في دونباس
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أفادت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء، بانتهاك قواعد القانون الدولي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب قصفها العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان في منطقة دونباس.
ونشرت سلطات دونتيسك فحوى الرسالة التي تسلمتها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجاء فيها: "أكدت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في تقريرها المؤرخ بـ21 شباط / فبراير 2022، انتهاك قواعد القانون الدولي من قبل المقاتلين الأوكرانيين، وسجلت الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية".
وأضافت السلطات في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، هناك أضرار عديدة لحقت بمباني الإنتاج والمباني الحيوية والاستراتيحية الأخرى نتيجة قصف منطقة نيكولايفكا بمدفعية عيار 122 ملم".
كما أشارت السلطات إلى أن قوات الأمن الأوكرانية تواصل إعاقة عمل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.