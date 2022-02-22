https://arabic.sputniknews.com/20220222/دونيتسك-وصول-مجموعات-عسكرية-إرهابية-إلى-دونباس---1058993195.html
دونيتسك: وصول مجموعات عسكرية إرهابية إلى دونباس
دونيتسك: وصول مجموعات عسكرية إرهابية إلى دونباس
أعلن نائب رئيس هيئة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، عن وصول مجموعات من المقاتلين القوميين والمرتزقة إلى منطقة دونباس. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:03+0000
2022-02-22T12:03+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات باسورين الذي كشف عن وصول مجموعات ومرتزقة مسلحين إلى دونباس بمساعدة شركة عسكرية خاصة أجنبية، بالإضافة إلى ألوية فاشية أوكرانية ( محظورة في روسيا).وقال باسورين بها الصدد: "في 20 شباط / فبراير، لوحظ وصول مجموعات من المرتزقة من إحدى الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة يصل مجموع أفرادها إلى 300 شخص إلى معسكر قاعدة سرمات بمنطقة كراماتورسك".وأضاف قائلا: "يشارك المرتزقة بالفعل في الأعمال العدائية ويقومون بمهام تخريبية في قطاعات معينة من الجبهة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: وصول مجموعات عسكرية إرهابية إلى دونباس
12:03 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس هيئة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، عن وصول مجموعات من المقاتلين القوميين والمرتزقة إلى منطقة دونباس.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات باسورين الذي كشف عن وصول مجموعات ومرتزقة مسلحين إلى دونباس بمساعدة شركة عسكرية خاصة أجنبية، بالإضافة إلى ألوية فاشية أوكرانية ( محظورة في روسيا).
وقال باسورين بها الصدد: "في 20 شباط / فبراير، لوحظ وصول مجموعات من المرتزقة من إحدى الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة يصل مجموع أفرادها إلى 300 شخص إلى معسكر قاعدة سرمات بمنطقة كراماتورسك".
وأضاف قائلا: "يشارك المرتزقة بالفعل في الأعمال العدائية ويقومون بمهام تخريبية في قطاعات معينة من الجبهة".