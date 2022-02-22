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https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيسي-مستعدون-لتطوير-التعاون-ونقل-المعرفة-التقنية-إلى-القارة-الأفريقية-1059013929.html
رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون ونقل المعرفة التقنية إلى القارة الأفريقية
رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون ونقل المعرفة التقنية إلى القارة الأفريقية
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لتطوير التعاون ونقل المعرفة التقنية إلى القارة الأفريقية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T17:37+0000
2022-02-22T17:37+0000
إيران
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيسي أن إيران لديها دائما علاقات طيبة مع الدول الأفريقية، معلنا استعداد بلاده لتطوير التعاون مع دول هذه القارة، وهو ما صرح به خلال لقائه مع رئيس موزمبيق، فليبي نيوسي في الدوحة، اليوم.وأعرب رئيسي عن ارتياحه لبرامج التنمية في بلاده، موضحا أن نظرة إيران للدول الأفريقية بأنها أرض مليئة بالطاقات والموارد الغنية، التي تعرضت للأسف للنهب من قبل الدول الغربية على مدى القرون الماضية، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بأن الدول الأفريقية لديها أبناء يعملون بجد ولديها احتياطيات ومواهب كبيرة للنمو والتنمية.وقال رئيسي: "الحكومة الإيرانية الحالية مستعدة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأفريقية، وخاصة موزمبيق ونقل الخبرة والمعرفة التقنية لهذه الدول، وبعد انتصار الثورة الإسلامية كانت لدينا دائما علاقات طيبة مع الدول الأفريقية".وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده رسخت علاقات جيدة في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية مع الدول الأفريقية، مضيفا أن القارة السمراء تحظى بشعوب كادحة وثروات عظيمة، وهو ما يتيح فرصا مناسبة لتعزيز الأواصر معها، وبأن طهران عازمة على المضي قدما بهذا الاتجاه، ساعية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع دول القارة.ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية موزمبيق رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع إيران، وبأن لدى بلاده ثروات وموارد طبيعية وفيرة، يمكن توظيفها بجهود المتخصصين الإيرانيين لخدمة الشعب الموزمبيقي، وبما يصب في توسيع العلاقات بين البلدين.
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إيران, أخبار العالم الآن

رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون ونقل المعرفة التقنية إلى القارة الأفريقية

17:37 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لتطوير التعاون ونقل المعرفة التقنية إلى القارة الأفريقية.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيسي أن إيران لديها دائما علاقات طيبة مع الدول الأفريقية، معلنا استعداد بلاده لتطوير التعاون مع دول هذه القارة، وهو ما صرح به خلال لقائه مع رئيس موزمبيق، فليبي نيوسي في الدوحة، اليوم.
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وأعرب رئيسي عن ارتياحه لبرامج التنمية في بلاده، موضحا أن نظرة إيران للدول الأفريقية بأنها أرض مليئة بالطاقات والموارد الغنية، التي تعرضت للأسف للنهب من قبل الدول الغربية على مدى القرون الماضية، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بأن الدول الأفريقية لديها أبناء يعملون بجد ولديها احتياطيات ومواهب كبيرة للنمو والتنمية.
وقال رئيسي: "الحكومة الإيرانية الحالية مستعدة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأفريقية، وخاصة موزمبيق ونقل الخبرة والمعرفة التقنية لهذه الدول، وبعد انتصار الثورة الإسلامية كانت لدينا دائما علاقات طيبة مع الدول الأفريقية".
وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده رسخت علاقات جيدة في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية مع الدول الأفريقية، مضيفا أن القارة السمراء تحظى بشعوب كادحة وثروات عظيمة، وهو ما يتيح فرصا مناسبة لتعزيز الأواصر معها، وبأن طهران عازمة على المضي قدما بهذا الاتجاه، ساعية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع دول القارة.
ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية موزمبيق رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع إيران، وبأن لدى بلاده ثروات وموارد طبيعية وفيرة، يمكن توظيفها بجهود المتخصصين الإيرانيين لخدمة الشعب الموزمبيقي، وبما يصب في توسيع العلاقات بين البلدين.
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