https://arabic.sputniknews.com/20220222/رجل-أعمال-إماراتي-يرد-على-تصريحات-نبيه-بري-بأن-لبنان-يعاني-من-حصار-عربي-1058982130.html
رجل أعمال إماراتي يرد على تصريحات نبيه بري بأن "لبنان يعاني من حصار عربي"
رجل أعمال إماراتي يرد على تصريحات نبيه بري بأن "لبنان يعاني من حصار عربي"
علق رجل الأعمال الإماراتي، خلف الأحمد الحبتور، على تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن "لبنان يعاني من حصار عربي". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:35+0000
2022-02-22T08:35+0000
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وقال الحبتور، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الدول العربية لم تحاصر لبنان يوما وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح أبوابها للبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم".وأضاف: أن "أي موقف تتخذه الدول العربية من لبنان هو رد فعل على تصرفات وتعديات حزب الله إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها"، متسائلا: "عن أي وحدة يتحدث عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي جيرانه ومحبيه؟".وأوضح الحبتور، في تغريدة أخرى، أن "لبنان كان بلدا غنيا بأصوله. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل إيران في لبنان حزب الله"، مؤكدا أنه إن "لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط أو إجراء مفاوضات".وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أكد أن بلاده تتعرض لحصار عربي، مشيرا في الوقت ذاته أن "هذا الحصار لا يعني كل العرب".وقال بري، في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية، إن "الاستثناء من ذلك يقع على مصر"، مؤكدا أنه "وصل إلى لبنان من مصر 487 طنا من المساعدات، منها 265 طنا أدوية، ووصلت بحرا لضخامة المساعدات التي تحتاج نحو 37 طائرة لشحنها، هذا الجسر من المساعدات بدأته مصر منذ 4 أغسطس تاريخ انفجار مرفأ بيروت".وأضاف: "المساعدات المصرية لم تتوقف، بينما بقية العرب إما لا يستطيعون، وإما لا يريدون، متسائلا: لماذا هذا الحصار؟".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار حزب الله
رجل أعمال إماراتي يرد على تصريحات نبيه بري بأن "لبنان يعاني من حصار عربي"
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علق رجل الأعمال الإماراتي، خلف الأحمد الحبتور، على تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن "لبنان يعاني من حصار عربي".
وقال الحبتور، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الدول العربية لم تحاصر لبنان يوما وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح أبوابها للبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم".
وأضاف: أن "أي موقف تتخذه الدول العربية من لبنان هو رد فعل على تصرفات وتعديات حزب الله إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها"، متسائلا: "عن أي وحدة يتحدث عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي جيرانه ومحبيه؟".
وأوضح الحبتور، في تغريدة أخرى، أن "لبنان كان بلدا غنيا بأصوله. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل إيران في لبنان حزب الله"، مؤكدا أنه إن "لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط أو إجراء مفاوضات".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أكد أن بلاده تتعرض لحصار عربي
، مشيرا في الوقت ذاته أن "هذا الحصار لا يعني كل العرب".
وقال بري، في مقابلة مع صحيفة الأهرام
المصرية، إن "الاستثناء من ذلك يقع على مصر"، مؤكدا أنه "وصل إلى لبنان من مصر 487 طنا من المساعدات، منها 265 طنا أدوية، ووصلت بحرا لضخامة المساعدات التي تحتاج نحو 37 طائرة لشحنها، هذا الجسر من المساعدات بدأته مصر منذ 4 أغسطس تاريخ انفجار مرفأ بيروت".
وأضاف: "المساعدات المصرية لم تتوقف، بينما بقية العرب إما لا يستطيعون، وإما لا يريدون، متسائلا: لماذا هذا الحصار؟".