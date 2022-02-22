https://arabic.sputniknews.com/20220222/رجل-أعمال-إماراتي-يرد-على-تصريحات-نبيه-بري-بأن-لبنان-يعاني-من-حصار-عربي-1058982130.html

رجل أعمال إماراتي يرد على تصريحات نبيه بري بأن "لبنان يعاني من حصار عربي"

رجل أعمال إماراتي يرد على تصريحات نبيه بري بأن "لبنان يعاني من حصار عربي"

علق رجل الأعمال الإماراتي، خلف الأحمد الحبتور، على تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن "لبنان يعاني من حصار عربي". 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T08:35+0000

2022-02-22T08:35+0000

2022-02-22T08:35+0000

أخبار لبنان

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار حزب الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103288/42/1032884230_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_59efd247be63ffb5296c7be51689e86a.jpg

وقال الحبتور، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الدول العربية لم تحاصر لبنان يوما وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح أبوابها للبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم".وأضاف: أن "أي موقف تتخذه الدول العربية من لبنان هو رد فعل على تصرفات وتعديات حزب الله إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها"، متسائلا: "عن أي وحدة يتحدث عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي جيرانه ومحبيه؟".وأوضح الحبتور، في تغريدة أخرى، أن "لبنان كان بلدا غنيا بأصوله. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل إيران في لبنان حزب الله"، مؤكدا أنه إن "لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط أو إجراء مفاوضات".وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أكد أن بلاده تتعرض لحصار عربي، مشيرا في الوقت ذاته أن "هذا الحصار لا يعني كل العرب".وقال بري، في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية، إن "الاستثناء من ذلك يقع على مصر"، مؤكدا أنه "وصل إلى لبنان من مصر 487 طنا من المساعدات، منها 265 طنا أدوية، ووصلت بحرا لضخامة المساعدات التي تحتاج نحو 37 طائرة لشحنها، هذا الجسر من المساعدات بدأته مصر منذ 4 أغسطس تاريخ انفجار مرفأ بيروت".وأضاف: "المساعدات المصرية لم تتوقف، بينما بقية العرب إما لا يستطيعون، وإما لا يريدون، متسائلا: لماذا هذا الحصار؟".

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار حزب الله